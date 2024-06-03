50嵐「經典1品項」驚喜回歸！4縣市限定開賣 　網爆懷念：童年最愛

▲芒果青在部分門市已能買到。（圖／翻攝自Facebook／50嵐 台南公園店）

記者曾筠淇／綜合報導

手搖飲店「50嵐」一直很受歡迎，不過，有些品項早已下架不販售，過去就有網友敲碗，期待「芒果青」有日能夠回歸。近日則有網友注意到，部分區域的50嵐已經可以買到「芒果青」了，中杯40元、大杯55元。對此，50嵐也證實，有4縣市的門市已在6月1日開始販售。

有網友在Dcard上，以「芒果青回來了」為標題發文，提到她日前光顧50嵐時，意外發現「小時候的回憶」芒果青又有販售了。她透露自己是在高雄買到的，口味還是和以前一樣。

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▲50嵐之前貼出的新菜單（右）就可見「芒果青」。（圖／翻攝自Facebook／50嵐-台南中華店）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「台南也有看到」、「今天在台南也有看到」、「感謝情報！明天馬上來一杯」、「兒時記憶，都要哭了」、「童年最愛的芒果青，超懷念」。還有網友表示，「想問台北有嗎」、「卡個北部消息，芒果青竟然回來了」、「好想知道北部回來了嗎」、「想喝看看！北部有了嗎」。

經《ETtoday新聞雲》詢問，50嵐高雄區客服回應，目前只有台南、高雄、屏東、台東4個縣市的門市有販售，價格都是中杯40元、大杯55元，均於6月1日開始販賣。台北區客服透露，目前雖有不少縣市尚未開賣，但如果之後有活動的話，可能有機會重新販售芒果青，屆時若確定開賣，門市會拉布條公告。

說到手搖飲，「TEA TOP第一味」近期在台北西門町開了全新概念店，為了慶祝新店開幕，6月3日至6月5日購買「日月潭紅茶」及「冬梅粉粿」可享買1送1；6月6日購買「甘蔗青」及「桂花凍108」可享買1送1，每人限購2組，限同品項大杯。

另外，CoCo在6月20日前也有「大杯珍珠奶茶第2杯10元喝」限定優惠，只要使用外送平台foodpanda下單，就可直接爽喝10元珍奶，優惠數量有限、售完為止。