父子「占北市百坪國有地」騙租38年賺千萬　僅判賠26元

▲吳兆賢38年前以每月2萬元，租下現址經營紙業工廠。



圖文／鏡週刊

太離譜了！台北市1對王姓父子38年前占用社子島1百坪土地，對外誆稱是地主，以每月2萬元出租給1名吳姓紙廠老闆。吳承租20年後，接獲財政部國有財產署通知，指他非法竊佔國有地，才知原是騙局一場。國產署事後僅對其中15坪國有地提出拆屋還地之訴，訴訟期間還將土地租給非法占地的王氏父子，法院最終僅判賠26元，遭質疑根本打假球放水。

台北市民吳兆賢38年（1986年）前在朋友介紹下，以每月2萬元（其間持續調漲租金）向社子島「地主」王姓老翁承租士林區溪州段二小段14-1、14-2、498、498-1等4個地號、面積100坪空地，用於興建「明亮紙業工廠」廠房使用，承租20年定期繳租，相安無事。

沒想到18年（2006年）前，吳兆賢突然接獲財政部國有財產署通知，指他非法竊占國有地，這才驚覺先前王姓老翁誆稱這塊土地為其所有，且向吳就該土地收取租金一事，全是詐騙不實之詞，土地真正所有權人為國產署。

吳兆賢告訴本刊，他在不知情下承租王姓老翁占用的其中100坪土地興建廠房，隔壁鄰居也向王承租另外80多坪土地蓋廠房，以按月收租金方式竊佔國有地，變相做起無本生意，光他1人近30年來就繳納租金新台幣1,600萬元。

▲吳兆賢夫婦拒搬，要求還地於國家。

王姓老翁兒子得知吳兆賢發覺他們不是真正土地權利人後，找來家族其他成員，故意將貨車停放在吳的廠房門口，阻礙刁難廠房車輛進出，還持球棒出面恐嚇，甚至無故駕駛車輛衝撞吳的兒子，懲兇鬥狠行徑令人瞠目結舌。

雙方發生爭議後，王姓老翁的兒子向士林地院提出遷讓房屋之訴，但雙方對租約究竟是「租地」或「租屋」契約，各自解讀不同。儘管吳提出締約當時，該塊土地上仍是一片空地，不可能有屋可租，有當年空照圖為證。

但士林地院審理後，認定吳兆賢敗訴，需遷讓房屋，且就王氏父子2人出租國有地牟利一事，吳還要「給付王家月租金4萬元」，目前每月提存至法院指定帳戶，總金額超過4百萬元。

吳兆賢主張，依《國有財產法》第42條第1項，與《國有非公用不動產出租管理辦法》第17條等規定，可向國產署申租國有地之人，以「現使用人」為限，他38年來以工廠為家，該地址門牌、書信往來都是他的名字，他才是「現使用人」，享有優先承租資格。

▲王氏家族成員以貨車停放在廠房門口，阻擋人車進出。吳兆賢提供

吳兆賢不滿地說，王氏父子非法竊占國有地38年，光他這戶就收取租金1,600萬元，無本生意真好賺，就算政府不租給他，依規定也應拆屋還地，把土地恢復原貌，還給國家與全民。但王氏家族本事通天，竟可讓「非法竊占」變「就地合法」，質疑這是變相鼓勵竊占國土！

今年1月29日，吳兆賢前往國產署北區分署洽談業務，出租承辦員明確表示，該塊土地已經「依法」承租給王家，令他無法接受。吳質疑當時國產署已對王氏家族提出拆屋還地之訴，怎麼訴訟期間就急於承租出去，認為根本打假球放水。

吳兆賢批評，財政部國產署事後自動限縮，只針對其中15坪位於河川水利地的國有地，提出拆屋還地之訴，剩餘土地竟不追討，訴訟期間還急於將土地租給非法竊地的王氏父子，法院最終對竊占土地僅判賠26元，相當離譜。

▲社子島地區國土重劃爭議多，造成民怨。



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