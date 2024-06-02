孫安佐脫序行為登熱門新聞　學者籲媒體「冷處理」多提供專業意見

▲孫安佐出面回應脫序行為，吸引媒體大陣仗採訪。（圖／記者孟育民攝）

記者楊惠琪／台北報導

藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐近日爆出在泰國吸食大麻，闖入民宅發生脫序行為，並傳出遭人下蠱、有PTSD（創傷後壓力症候群）等情況。孫安佐昨開直播還原事件始末，今更出面接受媒體採訪，報導屢登熱門新聞。文化大學大傳系副教授孫慶文表示，孫安佐應尋求專業醫師協助，而媒體報導應輔以更多專業意見，供讀者正確的媒體識讀。

擁有美國芝加哥大學心理學博士、文化大學大傳系副教授孫慶文表示，孫安佐自稱患有「創傷後壓力症」，但是否有經過專業醫學診斷，不得而知，建議當事人若真有無法控制的精神壓力，應尋求精神科專業醫師幫助，而不是為自己的脫序行為找理由。

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孫慶文並指出，孫安佐在泰國有脫序行為是事實，媒體本來就會予以報導，但當事人進一步開直播、接受採訪，甚至宣稱自己有病症，對某些名人來說，個人的收入、利益都與公眾的關注有關，「負面也是流量」，並不在意自己被報導的是負面新聞，因此建議媒體不要只是一窩蜂報導，應輔以更多專家意見，提供讀者正確的媒體識讀。

文化大學大眾傳播系助理教授李貞怡表示，孫安佐具有星二代的名人效應，因此媒體不斷聚焦報導，加上受訪者開直播、親友也頻頻回應，才會讓這起新聞事件持續延燒，如果媒體不要花這麼多篇幅報導，其實事件就會慢慢平靜下來，建議媒體應該「冷處理」。

李貞怡指出，台灣媒體市場已變成完全競爭市場，傳統媒體要收視率、網路媒體追求點閱率，為了「吸眼球」，新聞報導聚焦名人、光怪陸離、色情暴力等，點閱率高的新聞以社會新聞、娛樂新聞居多，媒體後台看到流量高的新聞，就不斷強化推播，忽略媒體發揮公共利益的社會責任。