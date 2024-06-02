孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」！網點頭：成熟很多

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孫安佐爭議不斷　他點名余祥銓「星二代楷模」！網點頭：成熟很多

▲孫安佐開直播（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

▲孫安佐。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

記者施怡妏／綜合報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐爆出在泰國吸大麻鬧事，疑似精神恍惚而私闖民宅，露下體奔跑的過程全被拍下來，狄鶯為此飛往泰國救援，並將兒子帶回台灣接受治療，就有網友指出，余天的兒子余祥銓雖然碰過大麻，但後來完全戒掉，如今結婚生子家庭幸福，認為余祥銓是星二代的楷模。

有網友在PTT發文，「余祥銓是富二代的楷模嗎？」余祥銓曾碰過毒品，但後來成功戒掉，年輕時曾與人發生停車糾紛，事後體諒對方年事已高，登門道歉與對方和解。

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余祥銓2005年上節目表演唱歌，因為太緊張而走音，且尚未唱到副歌部份就嚴重忘詞，遭到評審嚴厲批評，但余祥銓檢討自己不怪別人，原PO讚嘆，「以他爸的背景，要到處搞事絕對也不難，但他卻能節制，小打小鬧，非常令人佩服」。

▲余祥銓與柔柔愛女小元寶出世。（圖／鴻凱娛樂提供）

▲余祥銓去年6月與老婆柔柔結婚，11月就迎來愛女小元寶。（圖／鴻凱娛樂提供）

貼文曝光，掀起網友討論，「楷模不敢說，不過期待他往主持人方向去」、「余天有在盯」、「現在穩定了，給推」、「比起一些藝人，他變得成熟多了」、「應該說比起來相對單純啦」、「以相對值來說，他真的算好的」、「楷模不好說，但至少有在成長，比一堆大人說年紀大習性難改就擺爛之類的好多了」。

另外，還有網友回文指出，「有在八德路的一個麵店遇過祥銓哥，沒仔細看還真的蠻路人的，很有禮貌，會跟路人閃一下眼神，沒幹過什麼缺德事，就是一般人會遇到的事，然後只是因為老爸太有名被挖出來嘲笑，其實覺得他蠻可憐的，但是想想他是個幸運的精子，也不用太可憐他」。

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