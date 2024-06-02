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屎的迫降！北韓昨晚再度空飄「穢物氣球」　南韓一晚收到600顆

▲▼南韓仁川市彌鄒呼區發現北韓空飄的穢物氣球。（圖／仁川消防本部）

▲南韓仁川市彌鄒呼區發現北韓空飄的穢物氣球。（圖／仁川消防本部）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最近軍事動向頻頻，繼5月底軍事偵察衛星發射失敗後，先是向南韓空飄260個「糞便氣球」，接著以南韓為模擬打擊對象試射短程彈道飛彈，並干擾南韓西部海域GPS，昨（1）日更在北風吹拂下再度向南韓空飄氣球，目前首爾、京畿道、仁川等已經收到600多顆氣球，等於是上一次的兩倍。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓聯合參謀本部指出，北韓從1日晚間8時起向南韓施放空飄氣球，氣球在北風吹拂下南下，至晚間8時45分越過軍事分界線（MDL），截至今（2）日上午為止，在首爾市、京畿道、仁川等地共發現600多個氣球，掛在氣球底下的垃圾袋裝有菸蒂、廢紙、塑膠、穢物等垃圾，和上次幾乎一樣。

京畿道消防災難本部則指出，京畿道高陽市一山西區某座圖書館發現北韓空飄來的垃圾氣球；京畿道高陽市德陽區某高爾夫球練習場，也發現來自北韓的空飄氣球；至於在坡州市、富川市、安養市等地也有民眾投訴發現北韓空飄氣球。

仁川消防本部也指出，截至2日上午8時為止，一共接獲10件報案，其中2日上午4時17分在仁川廣域市彌鄒呼區龍現洞的道路上，發現來自北韓的空飄氣球；1日晚間11時22分，仁川廣域市桂陽區某路邊也發現疑似氣球爆炸後的垃圾殘骸。

▲▼南韓仁荷大學正門發現來自北韓的空飄氣球，警方前往現場處理。（圖／翻攝自X）

▲南韓仁荷大學正門發現來自北韓的空飄氣球，警方前往現場處理。（圖／翻攝自X）

仁川市警報管制所指出，1日晚間10時10分一共偵測到30多個氣球。目前由南韓陸軍防爆小組（EOD）前往回收北韓空飄氣球，除了針對內容物進行分析，並釐清氣球是否含有爆裂裝置。

據悉，北韓5月28、29日向南韓空飄高達260顆以上的氣球；然而南韓卻發現，氣球底下不僅掛著裝有各種穢物的垃圾袋，連接氣球和垃圾袋之間的線也安裝爆炸裝置。因此，南韓軍方並未主動擊落從北韓空飄來的氣球，而是選擇在氣球墜地後，再前往將之回收，以防意外發生。

南韓政府與軍方呼籲民眾，一旦發現疑似為北韓空飄氣球等可疑物體，千萬不要擅自觸摸，並主動向軍隊或警方通報。

針對北韓的惡意挑釁行為，南韓國防部長申源湜在新加坡香格里拉會議表示，「這是以正常國家而言，難以想像的低劣行為！」

初稿：09:42
更新：09:57

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