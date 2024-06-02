高雄保時捷Panamera遭砸！車窗大燈全碎　他囂張撂話：08砸的

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區日前發生一起砸車事件，吳姓男子等4人疑酒醉後起口角，3名友人便跑到吳男住家停車場砸車，而被砸的是一部保時捷Panamera，前擋玻璃、大燈都被砸碎。砸車影片事後流出， 雖吳男不提告，但警方仍逮捕3名嫌犯，依毀損罪嫌偵辦。

▲保時捷帕拉梅拉遭砸。（圖／記者許宥孺翻攝）

網路社群流傳一段砸車畫面，一部新車價590萬元起的保時捷Panamera(帕拉梅拉)前擋玻璃被砸出5個大洞，一名身穿黑色長袖、黑色長褲的男子，手持球棒再朝大燈砸過去，接著又往左側車身、車窗玻璃狠敲7下，影片中還向車主放話：「吳XX，車08砸的不爽出來」。

▲保時捷Panamera遭砸。（圖／記者許宥孺翻攝）

苓雅分局證實有此案件，不過25歲吳姓車主未向警方報案。吳姓車主表示，5月31日凌晨與3名友人到KTV喝酒，上午9點多，大家疑似喝得太醉，難免有大小聲，因此與友人在他住家外發生口角糾紛，而3名友人便到住家地下室停車場砸他的車，砸車時他並不知情，但不需警方協助。

▲警方陸續查獲3名嫌犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，經檢視影片，1人持棍棒砸損汽車，另1人在旁錄影，分局主動偵辦，研判案情不單純，報請高雄地檢署檢察官指揮，3嫌於6月1日凌晨1點多全數查緝到案，訊後依毀損罪嫌移送偵辦。