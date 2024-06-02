　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄保時捷Panamera遭砸！車窗大燈全碎　他囂張撂話：08砸的

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區日前發生一起砸車事件，吳姓男子等4人疑酒醉後起口角，3名友人便跑到吳男住家停車場砸車，而被砸的是一部保時捷Panamera，前擋玻璃、大燈都被砸碎。砸車影片事後流出， 雖吳男不提告，但警方仍逮捕3名嫌犯，依毀損罪嫌偵辦。

▲▼砸保時捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲保時捷帕拉梅拉遭砸。（圖／記者許宥孺翻攝）

網路社群流傳一段砸車畫面，一部新車價590萬元起的保時捷Panamera(帕拉梅拉)前擋玻璃被砸出5個大洞，一名身穿黑色長袖、黑色長褲的男子，手持球棒再朝大燈砸過去，接著又往左側車身、車窗玻璃狠敲7下，影片中還向車主放話：「吳XX，車08砸的不爽出來」。

▲保時捷砸車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲保時捷Panamera遭砸。（圖／記者許宥孺翻攝）

苓雅分局證實有此案件，不過25歲吳姓車主未向警方報案。吳姓車主表示，5月31日凌晨與3名友人到KTV喝酒，上午9點多，大家疑似喝得太醉，難免有大小聲，因此與友人在他住家外發生口角糾紛，而3名友人便到住家地下室停車場砸他的車，砸車時他並不知情，但不需警方協助。

▲▼砸保時捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方陸續查獲3名嫌犯。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，經檢視影片，1人持棍棒砸損汽車，另1人在旁錄影，分局主動偵辦，研判案情不單純，報請高雄地檢署檢察官指揮，3嫌於6月1日凌晨1點多全數查緝到案，訊後依毀損罪嫌移送偵辦。

ET快訊
五月天阿信宣布「休息」震撼彈！首吐委屈心聲　粉淚：歡迎回家
獨／台中宮廟乩身死亡！　平時李府王爺、玄天上帝降駕
孫安佐不反對爸媽離婚！大姑見他像遇鬼：害怕是正常的
iPhone備忘錄「拿來做1事」！大批果粉都中：原來不只我
阿沁撕破臉火大提告！　Faye回應了
白種元YT拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3條通男忍腰痛蜷縮躲紙箱　警聽細微聲響揪出

獨／乩身走陣昏迷亡！台中宮廟2神尊代言人　首站有發駕無異狀

快訊／台南2層樓民宅起火！消防11車25人灌救　家具變灰燼

桃園2男路旁「跌跌撞撞+吸電子煙」遭PO網　到案說明了

忠犬！花蓮男徒步返家倒臥草叢　警搜尋見毛小孩守護不離去

高雄保時捷Panamera遭砸！車窗大燈全碎　他囂張撂話：08砸的

快訊／16歲少年無照開車自撞！整輛撞爛翻落邊坡　無心跳送醫搶救

遭撞搶命103天！彰化小姊妹仍陷重度昏迷　弟弟喊話：很想妳們

租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

快訊／南投力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

3條通男忍腰痛蜷縮躲紙箱　警聽細微聲響揪出

獨／乩身走陣昏迷亡！台中宮廟2神尊代言人　首站有發駕無異狀

快訊／台南2層樓民宅起火！消防11車25人灌救　家具變灰燼

桃園2男路旁「跌跌撞撞+吸電子煙」遭PO網　到案說明了

忠犬！花蓮男徒步返家倒臥草叢　警搜尋見毛小孩守護不離去

高雄保時捷Panamera遭砸！車窗大燈全碎　他囂張撂話：08砸的

快訊／16歲少年無照開車自撞！整輛撞爛翻落邊坡　無心跳送醫搶救

遭撞搶命103天！彰化小姊妹仍陷重度昏迷　弟弟喊話：很想妳們

租車撞壞沒錢賠竟偷警消社宅電纜！女所長追捕霸氣喊：給我趴下

快訊／南投力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

快訊／味全龍教練團異動　高須洋介、張建銘職務對調

鼻胃管「直插入肺」！菜鳥醫師離譜失手　英老翁痛苦身亡

拒絕性愛引殺機！韓女在越南河內飯店　慘遭同胞憤怒勒斃

鋒面降雨場地積水　富邦悍將戰統一獅宣布延賽

唐西奇、厄文史上最強進攻後場？　灣區媒體：勿忘浪花兄弟

3條通男忍腰痛蜷縮躲紙箱　警聽細微聲響揪出

德暴雨「多地緊急狀態」逾千人需撤離　185人列車遇土石流脫軌

防彈要退伍了！Jin脱下軍裝「隔天秒見1000名粉絲」　強勢回歸

雙北12完銷案氣勢強　這案賣比別人貴照秒殺

千錯萬錯都是國民黨錯 　羅智強嗆綠委：只會抹黑賣台、怪韓國瑜

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

社會熱門新聞

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

正妹生日趴遭多人侵犯！他全擔卻獲判無罪

新北女運將頭遭電尾門夾住　無心跳送醫搶救

3寶爸持刀搶劫路人！得手後下跪道歉

即／16歲少年無照開車自撞　無心跳送醫搶救

台中廟會陣頭7惡少　圍毆國中生搶走3.5萬現金

體育生偷拍多女　家長控知名高中淪「校園版N號房」

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

校園版N號房！體育生偷拍多女　導師：妳就當惡夢一場

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

女業務賣男性內褲　約談生意「車上遭性侵」

即／黃埔建軍百年活動舞台鋼架突倒塌！2人受傷

更多熱門

相關新聞

即／16歲少年無照開車自撞　無心跳送醫搶救

即／16歲少年無照開車自撞　無心跳送醫搶救

金門一名16歲呂姓少年今(2日)無照開車上路，於金寧鄉瓊安路嚨口路段不明原因自撞，並翻落馬路邊坡，猛烈撞擊力道，導致車輛嚴重變形潰縮，呂男受困車內。警消獲報到場，緊急出動破壞機具協助呂男脫困，但他已無生命跡象，緊急將他送醫搶救，至於詳細事故原因仍待調查釐清。

愛河龍舟嘉年華！48位正妹啦啦隊員端節拚人氣

愛河龍舟嘉年華！48位正妹啦啦隊員端節拚人氣

即／力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

即／力行產業道路37.7K土石坍方　雙向中斷

即／黃埔建軍百年活動舞台鋼架突倒塌！2人受傷

即／黃埔建軍百年活動舞台鋼架突倒塌！2人受傷

女模會館「小門」後有貓膩　暗藏職業賭場

女模會館「小門」後有貓膩　暗藏職業賭場

關鍵字：

高雄保時捷Panamera砸車苓雅分局影音

讀者迴響

熱門新聞

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

孫安佐爆「在台灣遭大卡車蓄意謀殺」

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面