　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

▲台南市議員Ingay Tali穎艾達利於市政總質詢中，針對「西拉雅族之名制、族名及名譜」等議題提出質詢。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議員Ingay Tali穎艾達利於市政總質詢中，針對「西拉雅族之名制、族名及名譜」等議題提出質詢。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導


台南市議員Ingay Tali穎艾達利於市政總質詢中，針對「西拉雅族之名制、族名及名譜」、「台南市西拉雅族振興發展辦法與西拉雅族事務推動會之存廢」、「平埔族群生活狀況及需求調查」等議題提出質詢。

台南市原住民族事務委員會2日表示，將積極研議向中央爭取經費或請中央辦理西拉雅族人名譜之調查研究計畫，此外也將視中央修法進度，適時檢討修正相關地方法規。

有關原住民姓名、單列族名、名譜確認之作法，市府原民會指出，將積極多方面取得相關訊息，慎重擬具執行細目及需求，研議向中央爭取預算或建議由中央辦理西拉雅族人名譜之調查研究計畫。原民會表示，台南市西拉雅族人於2023年5月11日正式向原住民族委員會提出認定為原住民族的申請書，該會已正式受理，並委託專業團隊「國立自然科學博物館」進行現況調查研究及研究報告，作為民族認定作業之依據。至於西拉雅族之名制、族名及名譜尚須進行調查、研究，以確立其命名系統，市府研議向中央原民會爭取預算或建議該會辦理西拉雅族人名譜之調查研究計畫。

有關穎艾達利議員建議「台南市西拉雅族振興發展辦法」係僅適用單一族群之法規，與「西拉雅族事務推動會」應檢討存續或廢止，台南市原民會表示，為維護平埔族群各項權益，將視原住民身分法修正狀況，適時研議修正該辦法，推動平埔族群各項事務。

原民會指出，「台南市西拉雅族振興發展辦法」其目的係為保障土地、自然資源、歷史、文化。本辦法係體現台南市政府認同西拉雅族為原住民族之一，以奠定西拉雅族未來總體發展基礎，維護西拉雅族各項權益，並賦予西拉雅族應有之歷史定位。本辦法在西拉雅族未經中央認定具有法律位階身分之前，所訂定之暫時辦法。未來，如依法獲得國家認定具原住民身分，將因時制宜予以修正或廢止。

另，平埔族群尚未成為法定原住民族，無法適用現行中央機關各項原住民族政策及法律，與法定原住民後的權益保障尚有落差，面對此重大的歷史法案之際，可透過西拉雅族事務推動會，作為部落與市府協商對話的平台。西拉雅族民族認定調查研究在即，又因該法尚未完成修正或訂定特別專法，為隨時掌握相關修（訂）法之進度，以利向族人說明，市府西拉雅族事務推動會尚有維持之需要，未來視中央修（訂）法之進度配合辦理。

針對台南市定原住民生活狀況與需求調查及培力工作坊預算編列，原民會表示，市府「2024年度平埔族群生活狀況及需求調查」目前簽辦委託專業服務勞務採購案招標文件進行初步調查。因應原住民族身分3年修法期之相關權益，市府原民會2024年度已編列相關經費，將著手辦理平埔族群生活狀況及需求調查，至於活絡台南市平埔族群相關社團、協會推動文化振興、扶植產業經濟並培育人才，將以培力共識工作坊方式評估所需經費後，提編2025年度預算辦理。

ET快訊
五月天阿信宣布「休息」震撼彈！首吐委屈心聲　粉淚：歡迎回家
獨／台中宮廟乩身死亡！　平時李府王爺、玄天上帝降駕
孫安佐不反對爸媽離婚！大姑見他像遇鬼：害怕是正常的
iPhone備忘錄「拿來做1事」！大批果粉都中：原來不只我
阿沁撕破臉火大提告！　Faye回應了
白種元YT拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

共融特色國華公園啟用　捷運三鶯線「出站即達」! 捷運共站公園廊帶提升市民生活品質

西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

2024學甲慈濟宮紀念保生大帝飛昇得道988周年健走　2千人風雨無阻

機車騎士跌落大排生命垂危　南警聞聲搜救即時救人解危

花蓮不會被擊倒！洄瀾勇士格鬥賽熱血登場　台日高手熱戰促觀光

6月住台東抽萬元旅遊金　饒慶鈴歡迎民眾踴躍探索台東藍

萬人響應自行車日！主場花蓮鯉魚潭　9縣市46條路線同時上路

6／12將畢業...台東小六男童遭鐵捲門重壓不治　校方悲痛

龍元宮建廟200年慶典開幕　連兩日「豐登巡境」五穀爺祈安遶境

龍華科大畢業生成企業首選　蘇俊賓：「龍華DNA」優

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

共融特色國華公園啟用　捷運三鶯線「出站即達」! 捷運共站公園廊帶提升市民生活品質

西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

2024學甲慈濟宮紀念保生大帝飛昇得道988周年健走　2千人風雨無阻

機車騎士跌落大排生命垂危　南警聞聲搜救即時救人解危

花蓮不會被擊倒！洄瀾勇士格鬥賽熱血登場　台日高手熱戰促觀光

6月住台東抽萬元旅遊金　饒慶鈴歡迎民眾踴躍探索台東藍

萬人響應自行車日！主場花蓮鯉魚潭　9縣市46條路線同時上路

6／12將畢業...台東小六男童遭鐵捲門重壓不治　校方悲痛

龍元宮建廟200年慶典開幕　連兩日「豐登巡境」五穀爺祈安遶境

龍華科大畢業生成企業首選　蘇俊賓：「龍華DNA」優

快訊／味全龍教練團異動　高須洋介、張建銘職務對調

鼻胃管「直插入肺」！菜鳥醫師離譜失手　英老翁痛苦身亡

拒絕性愛引殺機！韓女在越南河內飯店　慘遭同胞憤怒勒斃

鋒面降雨場地積水　富邦悍將戰統一獅宣布延賽

唐西奇、厄文史上最強進攻後場？　灣區媒體：勿忘浪花兄弟

3條通男忍腰痛蜷縮躲紙箱　警聽細微聲響揪出

德暴雨「多地緊急狀態」逾千人需撤離　185人列車遇土石流脫軌

防彈要退伍了！Jin脱下軍裝「隔天秒見1000名粉絲」　強勢回歸

雙北12完銷案氣勢強　這案賣比別人貴照秒殺

千錯萬錯都是國民黨錯 　羅智強嗆綠委：只會抹黑賣台、怪韓國瑜

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

地方熱門新聞

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

澎湖出現罕見龍吸水！遊客直擊奇景

高雄晚間大停電！899戶突一片黑

Pocky控快衝！黑沃咖啡攜手格力高推「伊勢抹茶杏仁奶」 買就送限量品

新店溪親情河濱共融遊戲場啟用

失智症最重早預防　醫曝「智慧生活五步驟」對抗

陸終止ECFA134項關稅減讓　張麗善：兩岸不應互相對立

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

機車騎士跌落大排生命垂危南警聞聲救人解危

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

新北響應世界魚類洄游日　侯友宜：城市發展兼顧生態保育

龍華科大畢業生成企業首選　蘇俊賓曝關鍵

「2024池上划很大」竹筏賽事圓滿落幕

台東小六男童遭鐵捲門重壓不治　校方悲痛

更多熱門

相關新聞

黃偉哲為台南農特產銷日再下一城

黃偉哲為台南農特產銷日再下一城

台南市政府積極結合推動農特產外銷，近年與永旺九州株式會社密切合作，將台南的鳳梨、芒果上架到該公司旗下超市，屢獲佳績，台南市長黃偉哲1日親自出席在日本熊本永旺夢樂城(AEON Mall KUMAMOTO)盛大舉辦的台灣展(Taiwan Fair)開幕式，與超人氣的熊本熊連袂大力行銷台南的農特產以及觀光優勢。

台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

台南市公部門暑期工讀招募甄試名單放榜

18歲男扮醫師騙財騙色！出獄又變律師

18歲男扮醫師騙財騙色！出獄又變律師

台南將開放機車直接左轉　網曝最怕1事

台南將開放機車直接左轉　網曝最怕1事

台南地院辦國民法官模擬法庭活動

台南地院辦國民法官模擬法庭活動

關鍵字：

西拉雅台南原民會

讀者迴響

熱門新聞

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

孫安佐爆「在台灣遭大卡車蓄意謀殺」

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面