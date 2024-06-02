西拉雅名制、族名、名譜調查　台南原民會：積極研擬爭取中央預算或辦理

▲台南市議員Ingay Tali穎艾達利於市政總質詢中，針對「西拉雅族之名制、族名及名譜」等議題提出質詢。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市議員Ingay Tali穎艾達利於市政總質詢中，針對「西拉雅族之名制、族名及名譜」、「台南市西拉雅族振興發展辦法與西拉雅族事務推動會之存廢」、「平埔族群生活狀況及需求調查」等議題提出質詢。

台南市原住民族事務委員會2日表示，將積極研議向中央爭取經費或請中央辦理西拉雅族人名譜之調查研究計畫，此外也將視中央修法進度，適時檢討修正相關地方法規。

有關原住民姓名、單列族名、名譜確認之作法，市府原民會指出，將積極多方面取得相關訊息，慎重擬具執行細目及需求，研議向中央爭取預算或建議由中央辦理西拉雅族人名譜之調查研究計畫。原民會表示，台南市西拉雅族人於2023年5月11日正式向原住民族委員會提出認定為原住民族的申請書，該會已正式受理，並委託專業團隊「國立自然科學博物館」進行現況調查研究及研究報告，作為民族認定作業之依據。至於西拉雅族之名制、族名及名譜尚須進行調查、研究，以確立其命名系統，市府研議向中央原民會爭取預算或建議該會辦理西拉雅族人名譜之調查研究計畫。

有關穎艾達利議員建議「台南市西拉雅族振興發展辦法」係僅適用單一族群之法規，與「西拉雅族事務推動會」應檢討存續或廢止，台南市原民會表示，為維護平埔族群各項權益，將視原住民身分法修正狀況，適時研議修正該辦法，推動平埔族群各項事務。

原民會指出，「台南市西拉雅族振興發展辦法」其目的係為保障土地、自然資源、歷史、文化。本辦法係體現台南市政府認同西拉雅族為原住民族之一，以奠定西拉雅族未來總體發展基礎，維護西拉雅族各項權益，並賦予西拉雅族應有之歷史定位。本辦法在西拉雅族未經中央認定具有法律位階身分之前，所訂定之暫時辦法。未來，如依法獲得國家認定具原住民身分，將因時制宜予以修正或廢止。

另，平埔族群尚未成為法定原住民族，無法適用現行中央機關各項原住民族政策及法律，與法定原住民後的權益保障尚有落差，面對此重大的歷史法案之際，可透過西拉雅族事務推動會，作為部落與市府協商對話的平台。西拉雅族民族認定調查研究在即，又因該法尚未完成修正或訂定特別專法，為隨時掌握相關修（訂）法之進度，以利向族人說明，市府西拉雅族事務推動會尚有維持之需要，未來視中央修（訂）法之進度配合辦理。

針對台南市定原住民生活狀況與需求調查及培力工作坊預算編列，原民會表示，市府「2024年度平埔族群生活狀況及需求調查」目前簽辦委託專業服務勞務採購案招標文件進行初步調查。因應原住民族身分3年修法期之相關權益，市府原民會2024年度已編列相關經費，將著手辦理平埔族群生活狀況及需求調查，至於活絡台南市平埔族群相關社團、協會推動文化振興、扶植產業經濟並培育人才，將以培力共識工作坊方式評估所需經費後，提編2025年度預算辦理。