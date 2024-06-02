陸公布仁愛礁衝突畫面　菲律賓船員拿槍指人

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與菲律賓在仁愛礁的衝突持續，陸方2日公布一段影片，顯示菲律賓方的人員持槍在甲板活動，並用槍指向陸方海警。

陸媒CGTN報導，5月19日，菲律賓對非法「坐灘」仁愛礁的「57號」軍艦進行空投補給，陸方海警依法依規應對時，發現菲「57號」艦上至少兩名人員持槍在甲板活動，並用手、用槍指著陸方海警方向。

▼大陸公布仁愛礁衝突畫面。（圖／翻攝CGTN）



此外，「香格里拉對話」正在新加坡舉行，陸方與會的人員，中國軍事科學院原副院長何雷5月31日在新聞吹風會上針對菲律賓方的發言提出了多項質疑，「本屆菲律賓政府上台以後，從仁愛礁發展到黃岩島的爭端卻頻頻發生，而且還有愈演愈烈的趨勢。」

何雷強調，「菲方演講時談到維護東盟的中心地位，那為什麼又離開東盟，搞美菲日澳的小分隊？強化美菲軍事同盟？為什麼在南海搞美菲日澳的聯合軍演？美菲的「肩並肩」聯合軍演？為什麼不遵守南海各方行為宣言？」

何雷還說，「堅決反對域外國家插手和干預南海問題的解決。事實證明，南海動亂的引起，很大程度是那些域外國家挑撥、挑唆造成的。這些域外國家才是南海動亂的策劃者、製造者。希望大家擦亮眼睛，保持警惕。」