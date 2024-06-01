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香格里拉對話演說　菲律賓總統：台海和平穩定必須是優先要務

▲▼菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。（圖／路透）

▲菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在表示香格里拉對話論壇上表示，台海和平穩定狀態必須是優先要務。（圖／路透）

文／中央社

香格里拉對話5月31日登場，菲律賓總統小馬可仕擔任演說講者，他聚焦南海議題，強調將守護主權到最後一吋，並指出，區域經濟安全將受南海、朝鮮半島及台海所牽動，考量地理位置及在台菲律賓人，台海和平穩定狀態必須是優先要務，敦促各界都要保持克制。

第21屆香格里拉對話論壇5月31日到6月2日在新加坡舉行，主題演說邀請菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）擔任講者。菲律賓總統府發表聲明指出，小馬可仕是首位在香格里拉對話發表主題演說的菲律賓國家元首。小馬可仕先前受訪表示，香格里拉對話邀請菲律賓總統發表主題演說具有重要意義，代表主辦方認知到菲律賓所面臨的挑戰。

小馬可仕在演講時表示，感謝主辦方邀請，也感謝新加坡政府提供香格里拉對話的平台環境。他提及菲國主張在南海擁有主權的區域「西菲律賓海」，並表示將守護主權到最後一吋，身為總統打從上任第一天開始就已承諾，「我不會屈服、菲律賓人也不會屈服」。

中菲兩國3月在南海發生近年來最嚴重對峙衝突後，小馬可仕簽署行政命令，創立國家海事委員會以整合各部會，應對菲律賓海上主權和國家安全面臨的各項問題。

小馬可仕說，現在許多不法且帶有侵略的行為，仍衝擊著菲方主權及管轄權，但菲律賓依然主張透過對話、外交方式解決困難問題。

他表示，菲律賓捍衛身為自由國家的尊嚴，同時堅定致力區域與全球和平，任何為南海解決爭議的方法，都必須以國際法為基礎。

小馬可仕表示，區域經濟安全將受南海、朝鮮半島、台海所牽動，考量地理位置以及在台菲律賓人，台海兩岸議題對菲律賓確實會有影響，菲律賓人民和兩岸人民之間有著悠久情誼，台海和平穩定狀態必須是優先要務，因此菲方敦促各界在此議題上都要保持克制。

小馬可仕指出，菲律賓將與美國、日本及其他東協國家加強連結，並尋求更多支持區域穩定的力量；他提及美日菲日前舉行三邊會談，宣布為和平安全而結為夥伴，期待彼此深化合作支持和平穩定。

現場人士提問如果在南海衝突中有菲律賓人喪命，是否跨越所謂「紅線」，小馬可仕表示，如果有菲律賓公民被故意殺害，那就非常接近「我們定義的戰爭行為」，菲方會作出相對應的回應，但現在還沒出現有人遭故意殺害的地步。

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