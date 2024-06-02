全台不到百隻！埃及聖䴉「清零」最後一哩路　林業署發布通緝

▲埃及聖䴉全台不到百隻，來到「清零」最後一哩路。（圖／翻攝林業保育署網站）

記者楊惠琪／台北報導

農業部林業及自然保育署自2020年啟動埃及聖䴉外來移除工作，已移除1萬8188隻，目前野外不到百隻，來到「清零」最後一哩路。最近在台北關渡、五股、蘆洲，以及彰化、高雄等地都有埃及聖䴉出沒，林業署近期廣發「通緝令」，呼籲農漁民、鳥友和民眾積極通報，若能順利完成「清零」，將是全球第一個完全移除外來入侵種埃及聖䴉的國家。

40年多前，埃及聖䴉從私人野生動物園逸出，開始在台灣野外繁衍，近年因為專家評估恐排擠本土鷺鷥鳥的巢位與食物資源，而群聚築巢時更將樹木枝葉拔除破壞植被，恐對台灣的生態環境造成無可挽回的衝擊。林業署因而在2020年啟動埃及聖䴉移除計畫。

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埃及聖䴉是強勢外來入侵種，屬於大型鳥類，身長65-89公分、展翅可達112-124公分，全身白色，具粗黑下彎的黑色嘴喙，喙長且下彎、曲如鐮刀，因而有「死神鐮刀」之稱。因食性與鷺鷥科鳥種重疊，常侵佔其築巢地及搶奪食物資源，加上在野外環境繁殖力強，容易造成所處地區生態失衡。





▲埃及聖䴉來到「清零」最後一哩路，林業署廣發通緝令。（圖／翻攝林業保育署網站）

林業保育署表示，自2020年起委託原住民獵人組成移除隊伍進行成鳥移除，至今已移除1萬8188隻，根據民眾及鳥友回報資料，中部以北僅有零星分散鳥隻，南部則還有少數族群，初估野外存餘個體應不到100隻，移除外來入侵種埃及聖䴉的最後一哩路，極需全民一起通報，包含農田、魚塭、溪流、河口及渠道都有可能出沒覓食。

林業保育署指出，根據人員現場巡查及鳥友通報，近期埃及聖䴉出沒位置主要在台灣西半部沿岸濕地，北部以淡水河沿岸為主，包括關渡、五股、蘆洲，另外也有在彰化、高雄茄萣一帶也有少量通報紀錄。

林業保育署說，因為目前剩餘的埃及聖䴉是經過強烈打擊後剩餘個體，對於人、船、車等危險因子警覺性及敏銳度很高，見到獵人即飛離，且停棲位置多在槍枝射程範圍外，移除難度相當高。

林業保育署表示，因埃及聖䴉主要出沒位置無法精準掌握、停棲位置在射程範圍外，已採取安排餵食誘引合併假鳥誘引方式，利用埃及聖䴉群聚習性，將其引至射程範圍內進行移除。另一方面也廣發「尋鳥啟事」，轉知農、漁民，如發現外來入侵種埃及聖䴉協助通報，以掌握行蹤加強移除。