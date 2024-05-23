花蓮強震「增2處堰塞湖」！林業署：潰堤河道水位最高上升1公尺

▲花蓮0403強震產生2處堰塞湖，林業署指還不致造成立即危險。（圖／林業保育署提供）

記者許敏溶／台北報導

403花蓮震災導致花蓮縣境內新增2處堰塞湖。面對汛期到來，農業部林業保育署今（23日）表示，2處堰塞湖尚不致造成立即危險，對下游行水區內活動人員則仍有直接影響，未來若上游24小時降下超過200毫米累積雨量，就會通知地方政府提前因應，但就算到時候堰塞湖崩塌，預估河道水位上升50至100公分，而最近部落距離堰塞湖約15公里，民眾不用過於憂慮。

403強震導致花蓮新增「萬榮鄉萬里溪上游」及「秀林鄉木瓜溪上游」2處堰塞湖。由於每年5到10月為汛期，林業保育署開始啟動各項治山防災防汛先期整備工作，針對各地區分署轄區內重點防汛區域、強化防災教育訓練、預為盤點在建工程防災整備及堰塞湖等各項防汛整備情形，以強化防災韌性，減少災害發生。

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林業署表示，經過專業團隊調查，兩處堰塞湖距離下游聚落仍有距離，秀林鄉木瓜溪上游的堰塞湖，距離部落約23公里，另一處則約15公里，還不致造成立即危險，但對下游行水區內活動人員仍有直接影響，花蓮分署在災後即時通報堰塞湖下游相關權責機關，強化橫向聯繫管道，啟動先期防災應變機制，並持續監測。

▲花蓮403強震產生2處堰塞湖，林業署啟動先期治山防災整備，強化防災韌性。（圖／林業保育署提供）

林業署組長王昭堡進一步說明，未來若上游出現24小時累積雨量超過200毫米，就會通知地方政府提前因應與準備，但就算到時候堰塞湖崩塌，預估河道會上升50至100公分，且距離堰塞湖最近部落達15公里，對部落影響並不明顯，並不會造成部落淹水，民眾不用過於擔憂。