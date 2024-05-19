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大陸 大陸焦點 特派現場

鄱陽湖江豚受困油污痛苦掙扎　陸負責人冷血回「是大青魚」

▲▼ 江豚受困 。（圖／翻攝 大陸生態環境部微信公眾號）

▲江西環境保護出問題，鄱陽湖保護區竟然出現江豚受困油污中 。（圖／翻攝 大陸生態環境部微信公眾號）

記者任以芳／綜合報導

大陸持續推動保護大長江計畫，江西省出現非法捕撈情況。今年3月24日，當地督察組暗查發現，在鄱陽湖保護區發生違規疏浚船隻漏油事故，一頭小江豚被困油汙裡。負責人說是一條「大青魚」，最後被多次督導揭發，事件才曝光。

根據陸媒《中國環境報》報導此次暗訪經過。今年3月24日，督察組暗查發現，違規疏浚船隻發生漏油事故，一頭小江豚被困油汙區域。

督察人員不敢相信眼前的畫面。，距離鄱陽湖長江江豚省級自然保護區核心區2.7公里的水面上，一頭小江豚在油汙裡轉圈、掙扎，想找到逃離油汙的路，但都失敗了。

隨後通報九江廬山市相關單位，工作人員竟然說，「絕對不可能是江豚！它只是條大青魚。」最後在督察人員糾正「這條魚沒有背鰭，就是江豚受困！」該工作人員又改口說可能是黑魚或者水獺。

經過督察人員反覆說明，工作人員才承認這是一隻小江豚，並解釋，只是小概率事件。

▲▼ 江豚受困 。（圖／翻攝 大陸生態環境部微信公眾號）

▲ 江豚受困油污中，負責單位謊稱是一條「大青魚」 。（圖／翻攝 大陸生態環境部微信公眾號）

小江豚被發現後，由於當時沒有救助條件，督察人員在專家的指導下，只能請相關工作人員進行驅離，引導小江豚游出油汙區域。該事件也說明，江西當地生境保護工作是存在嚴重漏洞。

超扯事件還不只這一件。報導指出，督察人員在當地取證非法捕撈時，當時在九江廬山市湖區特別是長湖圩內，有十幾人的盜魚團伙用拉網、電魚等方式非法捕撈。

督察人員想用無人機拍照，被盜魚者阻撓、態度惡劣，在督察人員堅持拍照取證後準備離開時，他還趴在督察人員車窗處威脅。

研究顯示，江豚是大陸長江現存唯一的鯨豚類動物，大陸國家一級重點保護野生動物，是檢驗長江大保護成效和長江生態系統健康狀況的重要指標物種。

長期以來過度捕撈等人類活動影響，江豚瀕臨滅絕。根據大陸農業農村部公佈的2022年長江江豚科學考察結果，2022年，長江江豚數量達到1249頭，實現歷史性止跌回升。

這千餘頭江豚，有接近一半生活在鄱陽湖。最終，大陸第三輪第二批中央生態環境保護督察5月17日公布暗訪報告，其中包括江西省鄱陽湖保護修復不力，生態環境存在許多問題。

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