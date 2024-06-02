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萬人響應自行車日！主場花蓮鯉魚潭　9縣市46條路線同時上路

▲全台響應國際自行車日主場活動於花蓮鯉魚潭舉辦。（圖／縱管處提供，下同）

▲全台響應國際自行車日主場活動於花蓮鯉魚潭舉辦。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

聯合國於2018年將每年6月3日定為「World Bicycle Day」，以推廣自行車作為促進健康、環保和永續發展的交通方式。我灣自2019年起即發起響應，今年活動於6月1日盛大舉行，主場活動於花蓮鯉魚潭舉辦，期帶動花蓮地區復甦重建之旅，並結合推廣「花東觀光圈」市集，為花蓮注入新活力。

近年交通部持續致力於完善自行車旅遊環境，觀光署1日在花蓮鯉魚潭辦理2024世界自行車日全台環騎暨響應主場活動，全台有46段環台路線及國家風景區多元路線同步串聯，號召全台車友共同響應世界自行車日。

▲全台響應國際自行車日主場活動於花蓮鯉魚潭舉辦。（圖／縱管處提供，下同）

活動當日交通部李部長孟諺等人共同出席，場面熱鬧非凡，為花蓮觀光產業提振士氣。主場騎乘路線由鯉魚潭出發，沿途經過原鄉部落、初英發電廠以及吉安大圳等景點，全程23公里，讓騎士們盡情享受自然風光與人文歷史的交融。

除了花蓮鯉魚潭主場活動外，全台46段單車路線參與，包含交通部各所屬機關、9個縣市政府（含新北市、台北市、新竹市、台中市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣及花蓮縣）；另有許多民間的自行車相關企業及團體自發性參與騎乘，共同響應世界自行車日活動。

▲全台響應國際自行車日主場活動於花蓮鯉魚潭舉辦。（圖／縱管處提供，下同）

▲沿途經過原鄉部落、初英發電廠以及吉安大圳等景點。

活動首次透過台灣廠商自行車開發之VELODASH 飛騎APP記錄全台騎乘軌跡，將串聯成果展現給全世界。

除了全台環騎之外，交通部觀光署各國家風景區管理處亦針對轄內多元自行車路線辦理騎乘活動，號召車友及民眾深入在地體驗食宿遊購行；另嘉義市政府亦號召500位民眾辦理「來嘉BIKE訪-2024嘉義市環市自行車騎乘體驗活動」，共同響應世界自行車日。

此次活動由中央及地方共同攜手，民間踴躍參與，總計全台超過萬人參與，再次凸顯台灣對自行車文化的支持與重視，並透過自行車旅遊，為花蓮地區，甚至全台的觀光復甦注入新的動力與活力。
 

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