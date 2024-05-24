酒駕累犯駕照吊銷「又醉駕上路」　太緊張腹痛衝廁所...警傻眼

▲▼因酒駕被吊銷駕照的陳姓男子，再度喝酒上路，因交通違規又被查獲酒駕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子（51歲）因酒駕被吊銷駕照，23日下午他仍然開車上路，因交通違規被警方攔下，員警發現他渾身酒味，酒測後酒測值0.47毫克超標，此時陳男竟出怪招說「想去廁所，要大出來了」，讓員警也傻眼，但還是讓他先「方便」之後，才將他帶回警局偵辦。

鼓山分局新濱所警組23日下午近4時在鼓山一路與大公路口，攔查一輛未使用方向燈變換車道的小貨車，員警發現開車的陳姓男子身上散發出酒味。經過檢測，陳男的酒測值達到每公升0.47毫克，超過法定標準值。

當警方告知陳男其被逮捕的權利時，他不斷地向警方表示「想去廁所，要大出來了」，並且不斷試圖離開。警方見狀，以為陳男想要逃跑，立即上前將他控制住。事後，警方才了解到陳男並無逃跑意圖，他只是因為過於緊張而導致腹痛，想要上廁所。

警方調查，陳男在去年已有酒駕紀錄，駕照已被吊銷。進一步詢問後，警方得知陳男上班時常會飲用藥酒提神，而且這次陳男不僅酒駕累犯，還駕駛車牌逾檢註銷的車輛，並在駕照被吊銷的情況下仍然駕駛車輛，未依規定使用方向燈等多項違規。警方將依規定製單舉發，全案在訊後依公共危險案移送高雄地檢署偵辦。