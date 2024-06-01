立委喊老人健保免費！健保署：恐得經常漲保費「年輕人被拔2次毛」

▲世衛行動團返國記者會，健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藍白立委提案修法擴大老人健保免費，健保署長石崇良今（1）日表示，以該方案初步估算，健保1年將短收400億保費，且因為老年人口持續增加，短收情況與健保使用都會上升，恐得更常調升健保費率，增加年輕世代負擔；另一方面，政府負擔健保費用來自稅收，又是同一群人在繳納，相當是「一隻鵝被拔兩次毛」，會造成世代之間的公平性問題。

有鑑於各縣市補助老人健保費標準不一，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團及部分在野黨立委提出《老人福利法修正草案》，擬增定「綜合所得稅核定稅率未達20%長者」由中央補助全額健保費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部今日舉辦世衛行動團返國記者會，石崇良會後受訪被問及相關議題，他表示，健保法目前規範，健保費用是民眾與雇主負擔64%，政府負擔36%，如果65歲以上長者增加政府補助，健保實質收入就會短少。

石崇良透露，如果以綜合所得稅核定稅率未達20%長者去計算，一年短少可達400億元，且老人人口持續增加，不但保費短收會更多，健保使用也將增加，一旦健保安全準備金不足一個月，健保費率就得提早評估調漲，而且頻率恐會增加。

他直言，費率調整仍變成年輕世代要多負擔，用這樣一致性的補助下去，會造成世代之間的公平性問題。更何況，長者健保費即使政府負擔，其財源還是來自稅收，又是同一批人在繳，相當是「一隻鵝被拔兩次毛」。

石崇良指出，衛福部認為如果要討論老人保費，建議從中低收入者進行全額補助，初步試算一年會短收18億，對健保財務衝擊最小。

立法院社福衛環委員會5月30日審查攸關老人保費的《老人福利法》第22條、第25條修正案，然而當時衛福部長邱泰源和石崇良正以世衛行動團身份在日內瓦活動，會議最後建議擇期再審，等部長及健保署長回國後再審一次。