　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立委喊老人健保免費！健保署：恐得經常漲保費「年輕人被拔2次毛」

▲▼世衛行動團返國記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

▲世衛行動團返國記者會，健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藍白立委提案修法擴大老人健保免費，健保署長石崇良今（1）日表示，以該方案初步估算，健保1年將短收400億保費，且因為老年人口持續增加，短收情況與健保使用都會上升，恐得更常調升健保費率，增加年輕世代負擔；另一方面，政府負擔健保費用來自稅收，又是同一群人在繳納，相當是「一隻鵝被拔兩次毛」，會造成世代之間的公平性問題。

有鑑於各縣市補助老人健保費標準不一，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團及部分在野黨立委提出《老人福利法修正草案》，擬增定「綜合所得稅核定稅率未達20%長者」由中央補助全額健保費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部今日舉辦世衛行動團返國記者會，石崇良會後受訪被問及相關議題，他表示，健保法目前規範，健保費用是民眾與雇主負擔64%，政府負擔36%，如果65歲以上長者增加政府補助，健保實質收入就會短少。

石崇良透露，如果以綜合所得稅核定稅率未達20%長者去計算，一年短少可達400億元，且老人人口持續增加，不但保費短收會更多，健保使用也將增加，一旦健保安全準備金不足一個月，健保費率就得提早評估調漲，而且頻率恐會增加。

他直言，費率調整仍變成年輕世代要多負擔，用這樣一致性的補助下去，會造成世代之間的公平性問題。更何況，長者健保費即使政府負擔，其財源還是來自稅收，又是同一批人在繳，相當是「一隻鵝被拔兩次毛」。

石崇良指出，衛福部認為如果要討論老人保費，建議從中低收入者進行全額補助，初步試算一年會短收18億，對健保財務衝擊最小。

立法院社福衛環委員會5月30日審查攸關老人保費的《老人福利法》第22條、第25條修正案，然而當時衛福部長邱泰源和石崇良正以世衛行動團身份在日內瓦活動，會議最後建議擇期再審，等部長及健保署長回國後再審一次。

ET快訊
快訊／黃仁勳成功開出漂亮好球！
快訊／EXID Hani結婚了！「遇到想一起走去下的人」曬頭
快訊／返家遭鐵捲門夾脖子！　12歲男童死亡
快訊／表弟奪FMVP！　雲豹宣布發730萬獎金
巧遇「亮綠色青蛇」！　絕美照片千人驚呼
南北韓持續敵對！　金正恩嚴禁北韓小孩取「這名字」
阿沁私約Faye「遭女方偷錄音」！　公司發聲：考慮提告
孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連發3限動：我沒中邪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玩一趟歐洲「女友爸媽財力驚呆他」　回台趕緊分手！網看傻

抽菸拿生命當賭注！門諾戒菸門診成功率逾半　醫：戒菸永不嫌晚

錢存了半年！買小香包當禮物「媽卻送人」　他心寒：像個笨蛋

女大生打工「一堆餐飲業找哪家」　答案超中肯！內行：會調薪

立委喊老人健保免費！健保署：恐得經常漲保費「年輕人被拔2次毛」

新北市最重視誠實教育　侯友宜：誠實是重要的品格

庫洛魔法使比薩6／4開賣！必勝客搶先曝光聯名內容　再抽巴士之旅

為何現在的男生「不太追求女生？」　網曝真心話：不想主動了

台師大外籍生分享留台工作經驗　中文好還不夠「需求條件曝光」

「光合作用氧氣來源？」國小教甄答案爆爭議　教育局：近半考生答對

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

玩一趟歐洲「女友爸媽財力驚呆他」　回台趕緊分手！網看傻

抽菸拿生命當賭注！門諾戒菸門診成功率逾半　醫：戒菸永不嫌晚

錢存了半年！買小香包當禮物「媽卻送人」　他心寒：像個笨蛋

女大生打工「一堆餐飲業找哪家」　答案超中肯！內行：會調薪

立委喊老人健保免費！健保署：恐得經常漲保費「年輕人被拔2次毛」

新北市最重視誠實教育　侯友宜：誠實是重要的品格

庫洛魔法使比薩6／4開賣！必勝客搶先曝光聯名內容　再抽巴士之旅

為何現在的男生「不太追求女生？」　網曝真心話：不想主動了

台師大外籍生分享留台工作經驗　中文好還不夠「需求條件曝光」

「光合作用氧氣來源？」國小教甄答案爆爭議　教育局：近半考生答對

玩一趟歐洲「女友爸媽財力驚呆他」　回台趕緊分手！網看傻

2藍黨員獲提名考試委員「國民黨要求說明」　綠委嘆心胸狹隘

男繼承近10億元遺產　貪財女友「下毒狠殺」做白工！一切竟是騙局

鯉魚潭競渡龍舟點睛開光！今年45隊1200選手參加　加辦仲夏嘉年華

川普被定罪「川粉怒了」！　競選團隊：一天湧17億台幣捐款

抽菸拿生命當賭注！門諾戒菸門診成功率逾半　醫：戒菸永不嫌晚

揪11歲女童4度開房！渣男害她懷孕墮胎　辯「以為她16歲」被打臉

英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」！　玩笑開過頭被解雇

折合新台幣233.8萬起！Jeep吉普「最新電動休旅車」正式發表

錢存了半年！買小香包當禮物「媽卻送人」　他心寒：像個笨蛋

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

生活熱門新聞

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

好市多推車大盜趁結完帳下手！她1招反制

花蓮凌晨5.5地震「半個台灣」被搖醒　氣象署緊急說明

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報　下到入夜

驚見御飯糰1口味！美國友人「逛台灣超商嚇爛」　

明起變天！「馬力斯」餘威讓梅雨鋒面更猛　豪雨周日灌全台

北藝大開箱「豪華校長室」學生狂刷要報修反諷

短命颱「馬力斯」快掛了！後援鋒面充沛水氣　3地雨最猛

一手創辦台積電　張忠謀92歲「第一次逛夜市」

快訊／08:32台灣東部海域4.9極淺層地震　半個台灣有感

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

週末「鋒面+南海水氣」全台炸雷雨　馬力斯殘餘下週影響台灣

50嵐今漲價！網爽喊「2縣市根本沒差」

更多熱門

相關新聞

包租公、股票族補充保費調漲！健保署已著手修法

包租公、股票族補充保費調漲！健保署已著手修法

健保署拋出調整補充保費費率，包租公、股票族恐首當其衝！健保署長石崇良證實，已經啟動《健保法》相關修法，為了減少一般受薪階級負擔，且考量公平性與量能付費，要改變健保財務結構「補充保費只占10%」的情況，考量加重屬於資本利得類別收入的補充保費費率。石崇良也否認補充保費費率將漲到3%，6項應扣補充保費項目會依據各自屬性有「不同的費率」。

健保改革方向曝！衛福部坦言「1點1元」難

健保改革方向曝！衛福部坦言「1點1元」難

食藥署駐廠永豐！林靜儀：輸液吃緊但沒有缺

食藥署駐廠永豐！林靜儀：輸液吃緊但沒有缺

缺輸液！衛福部召集廠商「調高議價」拼產能

缺輸液！衛福部召集廠商「調高議價」拼產能

收「扣款錯誤」退款郵件快刪！

收「扣款錯誤」退款郵件快刪！

關鍵字：

老人健保健保署健保費

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

狄鶯驚爆想離婚！受夠孫家人

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

兒患罕病「智商只有2-4歲」！

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面