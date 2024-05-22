　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

包租公、股票族補充保費調漲！健保署著手修法：不會統一費率3%

▲▼健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署拋出調整補充保費費率，包租公、股票族將首當其衝！健保署長石崇良證實，已經啟動《健保法》相關修法，為了減少一般受薪階級負擔，且考量公平性與量能付費，要改變健保財務結構「補充保費只占10%」的情況，擬加重屬於資本利得類別收入的補充保費費率。石崇良也否認補充保費費率將漲到3%，6項應扣補充保費項目會依據各自屬性有「不同的費率」。

現行二代健保保費分為以經常性薪資計算的「一般保費」，費率為5.17%；另有「補充保費」則是從高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入等6類收入就原扣繳，費率2.11%，有各自扣費下限、上限則為1千萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有媒體報導指出，補充保費將從現行的2.11%調升至3%，不過這遭到石崇良否認，他強調，6項需收補充保費項目會依據各自屬性有不同的費率，若真以3％調整又會落入統一費率問題。

石崇良直言，近期立法院正在討論《健保法》修法保障點值1點1元，健保支出恐要增加，調升費率的壓力又會更高，所以已經在著手修法討論補充保費等整體財務結構調整。

▲▼衛福部新任部長邱泰源（左二）率領次長呂建德（左一）、林靜儀（右二）、周志浩（右一）與媒體茶敘。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部新任部長邱泰源（左二）與媒體茶敘，也談到健保改革相關問題。（圖／記者洪巧藍攝）

石崇良解釋，健保財務結構一般保費為最主要，占比達到80%，補充保費則僅占10%，另10％來自政府法定負擔。一般保費主要來自受薪階級，但是考量人口高齡化，受薪階級人數下降，恐怕後續負擔一般保費將加重，而且還需考慮眷口數等分擔，至於補充保費則沒有眷口數概念，要考量兩邊的衡平性，以符合公平與量能付費，所以會依據保費性質分別去檢討。

石崇良說，目前補充保費費率和一般保費連動，但一般保費即便拉高到上限，補充保費費率仍落在2%範圍內，對受薪階級來說相當不公平，所以第一個要檢討的就是兩種保費要「脫鉤」。

其次，補充保費6種費率屬性也要去檢視，如兼職所得會有雇主與個人負擔，但股利、利息等則沒有雇主概念，所有收入都要有衡平思考。而高額獎金的起算點是「全年累計超過當月投保金額的4倍」，這將受個人收入影響，起徵水準不同。另上限天花板1千萬元，這幾年來看，超過1千萬以上沒有納入保費的稅基持續擴大，也是要檢討的地方。

衛福部次長林靜儀今日表態，將盤點公部門公務預算來減少健保負擔，但要因應所謂1點1元訴求，還是有點艱困。一方面先盤點，讓政府付出責任，經費上面來說，則力求不增加民眾負擔，如果真的要討論到負擔，會先從高所得來處理。

ET快訊
快訊／股東要失望了！路易莎突宣布「撤回上櫃申請」
殺人未遂犯行蹤曝！搭公車往新莊逃逸
藝人集體轉發「台灣必將回歸祖國懷抱」　侯佩岑、歐陽娜娜加入
快訊／中捷3刀男殺人未遂罪聲押！
快訊／捷運出站畫面曝！　殺人未遂犯穿著格紋襯衫
快訊／退休男遭詐騙3000萬房產　關鍵買家羈押禁見
快訊／高雄刑大遭搜索　3人被帶走
獨／女警半套店兼差　自家人曝秘辛
快訊／民眾目擊通報！　殺人未遂犯疑在林口
00940換股！長榮遭狂砍近2.3萬張　股價逆勢抗跌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮旅遊補助6月上路　李孟諺：視需求「台鐵加開觀光團體列車」　

產後開機「人妻找不到洞口」　老公也傻了：要怎麼進去

好市多又見發霉食品！半熟法式麵包嚴重發霉　網揶揄：松露口味

人妻跑到國外慶生！見尪1自拍照抓包「他偷吃了」：不只一個人

0403地震「餘震已1460起」　氣象署：還會持續半年「梅雨季注意」

金酒盃全國大賽！331組學生搶報名　推廣「高粱調酒」登國際舞台

康橋校車2個月2次事故　教育局下通牒：月底前提改善計畫

快訊／下班注意！大雨續轟9縣市　下到入夜

包租公、股票族補充保費調漲！健保署著手修法：不會統一費率3%

發錢了！長者可領端午敬老金「最高1萬」　各縣市發放情形一次看

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

花蓮旅遊補助6月上路　李孟諺：視需求「台鐵加開觀光團體列車」　

產後開機「人妻找不到洞口」　老公也傻了：要怎麼進去

好市多又見發霉食品！半熟法式麵包嚴重發霉　網揶揄：松露口味

人妻跑到國外慶生！見尪1自拍照抓包「他偷吃了」：不只一個人

0403地震「餘震已1460起」　氣象署：還會持續半年「梅雨季注意」

金酒盃全國大賽！331組學生搶報名　推廣「高粱調酒」登國際舞台

康橋校車2個月2次事故　教育局下通牒：月底前提改善計畫

快訊／下班注意！大雨續轟9縣市　下到入夜

包租公、股票族補充保費調漲！健保署著手修法：不會統一費率3%

發錢了！長者可領端午敬老金「最高1萬」　各縣市發放情形一次看

嘉市警教育合作反霸凌　全市45所學校宣導走透透

花蓮旅遊補助6月上路　李孟諺：視需求「台鐵加開觀光團體列車」　

「把太陽花砸在黃國昌臉上剛好而已」　吳沛憶轟：背叛民主背叛學運

老舊電氣易釀災　臺東縣府呼籲安裝住宅火災警報器

有客人！里長汪廁所上一半「臉色為難」　下秒決定衝去迎接

要平等！奧地利突不認台灣國際駕照　奧國人也不能在台駕車

翁半夜洗衣摔倒...全身濕喊「救命」妻重聽沒反應　警消破門救人

興櫃咖啡業路易莎重磅宣布　「撤回上櫃申請」

輝達黃仁勳帶旺！所羅門6交易日漲4成　並列14檔注意股

新生國中美術班學習成果美展　台東文化處藝文中心展出

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

生活熱門新聞

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

4星座「控制慾最強」！網交往後超抖：有種窒息感

陳為廷當初走錯哪一步？網：就是承認自己的錯誤

65歲長者可領端午敬老金　這縣市最高可拿1萬元

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人

快訊／16:00東部海域規模5.2地震「16縣市有感」　最大震度4級

快訊／雨彈來襲　15縣市大雨特報

中捷長髮男「刀傷見骨」！媽落淚：我以你為榮

中捷長髮男「戰袍洗3次才乾淨」　女友：血味濃洗到吐

快訊／大雷雨轟炸4縣市　持續1小時

日本藥妝店「暗黑手法」被踢爆！　一票觀光客受害

更多熱門

相關新聞

社福著重3方向！　衛福部談社安網：強化社區精神醫療

社福著重3方向！　衛福部談社安網：強化社區精神醫療

衛福部今（22）日上午與媒體記者進行座談茶敘，由新任部長邱泰源率領林靜儀、呂建德、周志浩三位次長出席。主要督導社福相關業務的次長呂建德說，在社福方面會根據賴清德總統的政策，以投資角度，著重於托老、托兒及身心障礙福利的提高，在第二期的社安網中，強化整個社區精神醫療的銜接及服務。

健保改革方向曝！衛福部坦言「1點1元」難

健保改革方向曝！衛福部坦言「1點1元」難

全台輸液庫存只到下週　國民黨：薛瑞元留給賴清德的大禮？

全台輸液庫存只到下週　國民黨：薛瑞元留給賴清德的大禮？

遭指健保砍藥價害「輸液缺貨」　林靜儀轟有心人操作

遭指健保砍藥價害「輸液缺貨」　林靜儀轟有心人操作

醫院輸液告急！衛福部明急找廠商開會　討論價格+擴大產能

醫院輸液告急！衛福部明急找廠商開會　討論價格+擴大產能

關鍵字：

健保費健保費調漲衛福部健保制度補充保費

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

歐漢聲大方認愛！

快訊／殺人未遂犯最新行蹤曝光！捷運板橋新埔站下車

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！畫面播出網嚇壞

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面