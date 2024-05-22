包租公、股票族補充保費調漲！健保署著手修法：不會統一費率3%

▲健保署長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

健保署拋出調整補充保費費率，包租公、股票族將首當其衝！健保署長石崇良證實，已經啟動《健保法》相關修法，為了減少一般受薪階級負擔，且考量公平性與量能付費，要改變健保財務結構「補充保費只占10%」的情況，擬加重屬於資本利得類別收入的補充保費費率。石崇良也否認補充保費費率將漲到3%，6項應扣補充保費項目會依據各自屬性有「不同的費率」。

現行二代健保保費分為以經常性薪資計算的「一般保費」，費率為5.17%；另有「補充保費」則是從高額獎金、兼職收入、執行業務所得、利息所得、股利所得、租金收入等6類收入就原扣繳，費率2.11%，有各自扣費下限、上限則為1千萬元。

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有媒體報導指出，補充保費將從現行的2.11%調升至3%，不過這遭到石崇良否認，他強調，6項需收補充保費項目會依據各自屬性有不同的費率，若真以3％調整又會落入統一費率問題。

石崇良直言，近期立法院正在討論《健保法》修法保障點值1點1元，健保支出恐要增加，調升費率的壓力又會更高，所以已經在著手修法討論補充保費等整體財務結構調整。

▲衛福部新任部長邱泰源（左二）與媒體茶敘，也談到健保改革相關問題。（圖／記者洪巧藍攝）

石崇良解釋，健保財務結構一般保費為最主要，占比達到80%，補充保費則僅占10%，另10％來自政府法定負擔。一般保費主要來自受薪階級，但是考量人口高齡化，受薪階級人數下降，恐怕後續負擔一般保費將加重，而且還需考慮眷口數等分擔，至於補充保費則沒有眷口數概念，要考量兩邊的衡平性，以符合公平與量能付費，所以會依據保費性質分別去檢討。

石崇良說，目前補充保費費率和一般保費連動，但一般保費即便拉高到上限，補充保費費率仍落在2%範圍內，對受薪階級來說相當不公平，所以第一個要檢討的就是兩種保費要「脫鉤」。

其次，補充保費6種費率屬性也要去檢視，如兼職所得會有雇主與個人負擔，但股利、利息等則沒有雇主概念，所有收入都要有衡平思考。而高額獎金的起算點是「全年累計超過當月投保金額的4倍」，這將受個人收入影響，起徵水準不同。另上限天花板1千萬元，這幾年來看，超過1千萬以上沒有納入保費的稅基持續擴大，也是要檢討的地方。

衛福部次長林靜儀今日表態，將盤點公部門公務預算來減少健保負擔，但要因應所謂1點1元訴求，還是有點艱困。一方面先盤點，讓政府付出責任，經費上面來說，則力求不增加民眾負擔，如果真的要討論到負擔，會先從高所得來處理。