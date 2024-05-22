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衛福部新團隊曝健保改革方向！「1點1元」難、先力求不增民眾負擔

▲▼衛福部長邱泰源。（圖／記者張乃文攝）

▲衛福部長邱泰源（中）出席與媒體記者座談茶敘。（圖／記者張乃文攝）

記者洪巧藍／台北報導

520後新內閣上任，新任衛生福利部部長邱泰源今（22）日說明未來施政方向。外界關注健保改革、保障點值、調整補充保費等後續，邱泰源表示，點值低讓醫療院所、人員承擔很大壓力，會以財務合理分配為目標進行討論。衛福部次長林靜儀透露，會先盤點公部門預算來減少健保負擔，但這要因應所謂1點1元訴求，還是有點艱困，但衛福部會先力求不增加民眾負擔，至於相關點值給付調整，也不會是各醫事人員、各科別都齊頭式平等。

衛福部上午舉辦與媒體記者座談茶敘，邱泰源率領林靜儀、呂建德、周志浩三位次長出席，說明未來相關重大政策推動方向。

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健保採總額支付制度，如果該年度醫療服務量過多，可能會有點值較低的情形，影響醫療收入，藍營立委提出《健保法》修正案，希望保障健保點值1點1元，已經進入朝野協商階段。

督導健保業務的林靜儀說明，站在全民照顧的精神上，我們當然不能讓馬兒好又不讓他吃草，現在是重新檢討讓醫療產業能有比較健康、比較合理報酬的時候。

「點值是整個健保改革其中之一，不是唯一」林靜儀說，不會因為改健保點值整個世界就變美好，這是不可能的事情，尤其未來高齡少子化，健保的壓力一定會更大。衛福部研擬和其它部會溝通，其它部會的案子回歸到部會公務預算處理，減少健保負擔，另外癌症基金、預防保健，回到另外基金專案處理。

林靜儀也提到，會將政府支出、財源進行盤點，後續再去調整相關給付友善，而友善也不是齊頭平等作法，因為各科別面臨困境不同，甚至還有醫師以外的醫事人力缺乏問題，是否點值調整就能協助，相信不是一個解方可以解決，上次黨團協商有爭取到時間，衛福部正在準備其它配套措施。

至於補充保費研擬調整，林靜宜也提到，單純只盤點公部門公務預算，要因應所謂1點1元訴求，還是有點艱困。一方面先盤點，讓政府付出責任，經費上面來說，則力求不增加民眾負擔，如果真的要討論到負擔，會先從高所得來處理，這是一步一步準備過程，比較後端，第一個還是政府會把相關責任先扛起來。

邱泰源表示，健保是台灣特別的成績，讓全民得到健康復蓋，這個在全世界很難做到，當然我們覺得很光榮。至於在這之中是否要改善，是一定要的，因為點值低，對醫療院所、醫療人員確實承擔很大壓力。

邱泰源說，國家當然面對很多壓力，財務怎樣合理分配，才能讓我們又安全又健康又快樂，這個精神用於健保點值如何調配，合理分配，我們會用這原則進行討論，未來朝野協商會有更好方向，也會有近程、中程、遠程配套措施達到目標。

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