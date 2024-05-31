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好兄弟結婚「女友帶8家人蹭吃」　男友氣炸分手：還不給紅包

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友表示，好兄弟日前結婚，他帶交往1年半的女友去吃喜酒，沒想到女友竟然帶了8名家人一起去，不僅沒包紅包，還說出「沒差這一雙筷子」這種話，他又氣又傻眼，當下趕緊去領了8000元包給新人，隔天馬上跟女友提分手。

▲▼喜酒,婚禮,婚宴,敬酒,結婚,男女,夫妻,情人,情侶,交往。（圖／CFP）

▲原PO帶女友去吃好兄弟的喜酒，沒想到女友竟帶了8名家人同行。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

原PO在臉書「靠北女友my girl」發文分享自己遇到的奇葩女友，他有一名好兄弟日前結婚，原本說好帶交往1年半的女友一起去吃喜酒，結果到了現場，女友的舅舅、阿姨、姨丈、2個姐姐、1個妹妹、2個弟弟也在門口，他說這是來吃別人的喜酒，不是他與女友的，對方竟然還說「沒關係都自己人，沒差這一雙筷子」。

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更讓原PO傻眼的是，女友一家人加上他自己，整整10個人都可以湊成一桌了，他氣到不知道該說什麼，跟好兄弟坦白之後，恰巧新人有多準備一桌，眾人才入座，「更不要臉的是他們居然沒準備紅包，我趕緊去領了8000元包（給新人）」。

原PO無奈地說，事發隔天他就向女友提分手了，女友還以為是錢的問題，說可以馬上還給他，但他表明不是錢的問題，而是覺得這樣的行為太誇張了，「要來可以提早說」。

文章公開之後，其他網友紛紛留言表示太扯，「明智的決定，不然以後可能要養堂表整個家族」、「女朋友挺白目的」、「這種分了比較好」、「整個家族觀念特別」；但也有另一派人覺得劇情誇張到讓人很難相信是真的，「怎麼可能有這種人」、「台灣有這種人嗎」、「很難相信是真的，這也太誇張了吧」。

不過，留言區有一名網友表示，原PO的經驗還不算最扯，他聽過更誇張的事情，「家族聚餐訂2桌變5桌，多出來的3桌都是妹妹的朋友，（他們）又開了3支XO，然後吃完就拍拍屁股離開了」。

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