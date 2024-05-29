100萬聘金不退「女友爸曝超瞎用途」　要他借信貸：是我太窮？

▲未來岳父要求100萬聘金且「擺完不退」。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

結婚搞到要負債？一名男網友透露，未來岳父要求他拿出100萬聘金，理由是要當作女友弟弟的結婚基金，一番話刷新原PO三觀，「不知是什麼邏輯？」而女友也要求原PO去信貸，她會幫忙負擔這筆錢，這讓原PO懷疑人生直呼，「到底是我太窮，高估自己本事想結婚？」引發全場開噴「直接放生！」

一名網友在PTT以「大小聘多少才不像賣女兒」為標題表示，他南下到女友家提親時，被未來岳父要求拿出100萬聘金，且不含小聘與餅錢，而這一筆錢有去無回，「說是給弟弟娶老婆用的，擺完不退」，讓原PO傻眼不已，「不知是什麼邏輯？」

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事實上，原PO和女友決定婚禮從簡就好，「結果岳父突然提這筆，讓當下場面有點尷尬。」而女友似乎無法改變爸爸想法，因此要原PO「摸摸鼻子貸款」，並允諾一起負擔聘金。

對此，原PO感到非常無奈，上網查貸款100萬，且分60期的話，雖然負擔不會太大，但心裡那道坎卻就是過不去，「到底是我太窮，高估自己本事想結婚？還是對方的要求真的不過分？想結婚，是不是不爽歸不爽...還是得照辦？」

底下網友傻眼回應，「我朋友沒有收大小聘，But公婆直接買房，幫忙出幾百萬」、「100萬不退就是賣女兒」、「我聽過的最多16萬，更多不收，要100萬太誇張」、「我聽過最近幾個親戚都不收了」、「一般只收小聘，沒收大聘吧！除非女方嫁妝雄厚，100萬真的誇張了」、「我哥前女友家裡還直接要一間市區房咧，直接放生」、「貸款結婚，建議單身比較好，找個更適合自己的對象」。

許多人也提醒原PO小心被當ATM，「可憐...被當外包的扶弟魔」、「都成年了，公證他們也不能怎樣，不擺錢也不能怎樣，重點是你女友的態度，要你借錢比較奇怪」、「為什麼弟弟結婚要你出錢 ，他們沒錢嗎」、「不要結這個婚，你女友不挺你，到時候她弟結婚買房、她爸買車，通通都是你要全額付」。