　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

牙醫激戰太鼓女師37次！她辯被硬上偷拍片「全裸組腳架露餡 」

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲嘉義牙醫外遇太鼓老師還送鑽石項鍊，正宮得知後怒告小三。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名牙醫到社區大學學太鼓，卻和太鼓女老師發展不倫戀，兩人在車內、摩鐵激戰37次外，更拍攝性愛過程助興，被同為牙醫的正宮發現，將女老師告上法院。女老師雖辯稱她不同意拍攝性愛片，但影片中有她全裸幫組腳架的畫面，法官不採信她說法，判她侵害配偶權要賠80萬元。可上訴。

正宮指出，她和丈夫都是牙醫師，兩人結婚13年，共同經營診所。丈夫在閒暇之餘到社區大學學習太鼓，認識指導老師小三，小三不僅會帶太鼓班學員到牙醫診所旁空地打太鼓，還曾到他們診所看牙，她也曾帶著婆婆參加小三舉辦的戶外活動，小三顯然知道丈夫有家庭。

正宮說，丈夫從去年初就常缺席家中活動，和家人互動也變得冷漠，直到同年9月，她無意中看到丈夫的手機跳出小三的訊息，才發現兩人有姦情，還在手機內發現性愛影片，最後得知兩人在丈夫車上、摩鐵或飯店多次激戰，期間丈夫送了小三鑽石項鍊、車子、日本旅遊、日幣、內衣、衣服和鞋子，價值共約2百萬，讓她相當傷心，提告對小三求償200萬元。

小三則在書狀表示遭牙醫脅迫發生性關係，並在審理時表示，正宮拿出的影片和照片都是她極私密部位，已侵害她隱私權，而且她是在神智不清的狀態下遭拍攝，正宮蒐證手段已違反比例原則，不能作為證據。

人夫則作證，他3、4年前因課認識小三，直到去年1月才發展成情侶，兩人差不多發生37次性關係，性愛影片都是他用手機拍攝的，而小三知情也很樂意讓他拍，還會擺姿勢給他拍。

法官檢視相關證據，其中一段影片為小三全身赤裸，正在床邊幫忙組裝腳架，因組不起來，人夫說「那就一直拿著」，小三回稱「你一直拿著我要怎麼…」並起身往人夫方向走近，隨後畫面跳到兩人擁吻，過程小三明顯有看鏡頭，並往下進行口愛，還有兩人激戰時小三嬌喊「快進來」，及全裸站在鏡頭前，看著鏡頭嬌嗔「你為什麼沒有帶腳架」的片段。

法官認為，小三和牙醫顯然有在性交時拍攝留念、助性的習慣，可見性愛影片是在小三同意下拍攝，兩人外遇長達8個月，已侵害配偶權，判賠80萬元。可上訴。

ET快訊
國旗比基尼「我愛台灣」！秒收恐嚇私訊　胡文英傻眼回擊
foodpanda「6月超殺優惠碼」來了！　披薩買1送1、珍
美國友人「逛台灣超商嚇爛」　御飯糰1口味！全場認證
那英唱周杰倫掉名次！　網驚：那英擱淺了
快訊／12歲童遭鐵捲門壓脖　失去生命跡象
萬安警報！蔣萬安與林襄自拍被太太丟餵奶　這次和李多慧手牽手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拖吊車鋼纜斷裂！賓士「往後溜」撞翻騎士再碰自小客　驚險畫面曝

「完成指定任務即可約砲」　他一口氣給4帳戶下場慘了

提款機前徘徊　身上有29萬現金+多張金融卡...高雄男當車手栽了

快訊／突然折返進屋！台東12歲童遭下降鐵捲門壓脖　無心跳搶救中

「黃琪2.0」18歲男扮醫師騙財騙色！出獄又變律師　還演過冷氣工

中捷血案他最先被砍　呂姓高中生好人緣...住院上百同學探視

牙醫激戰太鼓女師37次！她辯被硬上偷拍片「全裸組腳架露餡 」

中捷17歲高中生出院現況曝！看到現場照片會怕　下學期重回校園

新北自小客左轉飆撞！3機車｢保齡球般」被鏟翻　恐怖畫面曝

父重男輕女放生女兒37年　老了要她養到死慘被打臉

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下

阿彌陀佛姐唱佛歌19年！　偕博恩上夜市傳唱引圍觀

黃仁勳霸氣請全場喝飲料　與民眾合照、簽名超親民

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

重機騎士停紅燈被名車撞　男乘客拿刀開嗆：來互X啊

拖吊車鋼纜斷裂！賓士「往後溜」撞翻騎士再碰自小客　驚險畫面曝

「完成指定任務即可約砲」　他一口氣給4帳戶下場慘了

提款機前徘徊　身上有29萬現金+多張金融卡...高雄男當車手栽了

快訊／突然折返進屋！台東12歲童遭下降鐵捲門壓脖　無心跳搶救中

「黃琪2.0」18歲男扮醫師騙財騙色！出獄又變律師　還演過冷氣工

中捷血案他最先被砍　呂姓高中生好人緣...住院上百同學探視

牙醫激戰太鼓女師37次！她辯被硬上偷拍片「全裸組腳架露餡 」

中捷17歲高中生出院現況曝！看到現場照片會怕　下學期重回校園

新北自小客左轉飆撞！3機車｢保齡球般」被鏟翻　恐怖畫面曝

父重男輕女放生女兒37年　老了要她養到死慘被打臉

拖吊車鋼纜斷裂！賓士「往後溜」撞翻騎士再碰自小客　驚險畫面曝

楊繡惠88歲爸阿西突癱軟急診！　血糖驟降有死亡風險…她火速北上

都交接完了！離職前「想請特休」　主管：不符合職業道德

出國帶一堆用不到！9招終極打包秘訣　1秒「精簡行李」

大谷翔平先發選保送　道奇1比4不敵落磯中斷3連勝

兩岸越緊張越需要交流　蔣萬安：雙城論壇依慣例對等尊嚴進行

柯震東被問「後台是不是很硬」！ 驚見1截圖：都下架了

金曲國際音樂節卡司公開！　「泰女團、韓歌手」都來了

綠推「藍白版國會改革」進議會　游淑慧曝：最後可能燒到卓榮泰

「黃仁勳美食圖鑑」高嘉瑜吃過5家！網點頭：平民小吃

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

牙醫打太鼓激戰女老師37次！拍海量性愛片

父重男輕女　37年後要女兒扶養被打臉

快訊／台南鐵皮工廠「全面燃燒」　警消急灌救

即／台東12歲童遭下降鐵捲門壓脖　無心跳搶救中

北市警淪「詐團內鬼」　地檢署踩紅線被鎖定露餡

即／中捷砍人案！高中生出院了

綠議員質詢晴空匯火警稱2勇消「冤死」　基層火大

會員3721萬學費泡湯　邱素貞瑜伽天地須賠但老闆免責

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

又見國道抽菸哥　驚悚4秒緊貼廂型車

獨／正妹打贏憲法官司：沒規畫再當消防員

登山客遭蜂螫　巡邏員警急送醫

他自稱確診免召　海陸66旅等嘸人GG了

更多熱門

相關新聞

無業男「交到400萬醫師女友」想婚買房！爸怒斷關係

無業男「交到400萬醫師女友」想婚買房！爸怒斷關係

「被女友爸媽看不起…該放手嗎？」一名男網友透露，幸運交到醫師女友，兩人打算結婚，無奈過不了家長這一關，因為原PO無業讀研究所、家境也一般般，女友爸嗆聲「非醫生牙醫絕對不准嫁」，然而女友一點都不在意，如今父女倆鬧到快斷絕關係，讓原PO不知所措「我該退出嗎？」

男37刀殺死懷孕女友　屍體塞後車箱和媽吃飯

男37刀殺死懷孕女友　屍體塞後車箱和媽吃飯

快訊／國1北3車追撞　民雄至大林全線封閉

快訊／國1北3車追撞　民雄至大林全線封閉

嘉義3層透天凶宅開價598萬　網友埋單：比大樓3房還便宜

嘉義3層透天凶宅開價598萬　網友埋單：比大樓3房還便宜

吃巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出大蟑螂

吃巧克力蛋糕「卡滋卡滋」　她吐出大蟑螂

關鍵字：

外遇牙醫太鼓嘉義小三

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐回台首直播！

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

即／凌晨1：10分地震！14縣市預估震度3級以上

YTR眾量級家寧「願所有相遇都恰逢其時」發聲

花蓮01:10發生5.5地震　最大震度4級

五月天阿信神隱網路7天　深夜突發聲

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

汐止女星光橋墜河亡　遺體漂到基隆河被尋獲

花蓮旅宿「丘丘森旅」7月起暫時停業

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

花蓮凌晨5.5地震「半個台灣」被搖醒　氣象署緊急說明

孫安佐被爆在普吉島醫院三進三出

好市多推車大盜趁結完帳下手！她1招反制

孫安佐限動突丟2字！　轉發槍支照

更多

最夯影音

更多

黃仁勳曝「周六要開球」　笑回：是祕密別說出去

孫安佐普吉島吸大麻　闖民宅脫褲亂晃被捕

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

孫安佐泰國呼麻「闖民宅露下體」　遭逮後首發聲：我好可憐

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！　網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面