牙醫激戰太鼓女師37次！她辯被硬上偷拍片「全裸組腳架露餡 」

▲嘉義牙醫外遇太鼓老師還送鑽石項鍊，正宮得知後怒告小三。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／嘉義報導

嘉義一名牙醫到社區大學學太鼓，卻和太鼓女老師發展不倫戀，兩人在車內、摩鐵激戰37次外，更拍攝性愛過程助興，被同為牙醫的正宮發現，將女老師告上法院。女老師雖辯稱她不同意拍攝性愛片，但影片中有她全裸幫組腳架的畫面，法官不採信她說法，判她侵害配偶權要賠80萬元。可上訴。

正宮指出，她和丈夫都是牙醫師，兩人結婚13年，共同經營診所。丈夫在閒暇之餘到社區大學學習太鼓，認識指導老師小三，小三不僅會帶太鼓班學員到牙醫診所旁空地打太鼓，還曾到他們診所看牙，她也曾帶著婆婆參加小三舉辦的戶外活動，小三顯然知道丈夫有家庭。

正宮說，丈夫從去年初就常缺席家中活動，和家人互動也變得冷漠，直到同年9月，她無意中看到丈夫的手機跳出小三的訊息，才發現兩人有姦情，還在手機內發現性愛影片，最後得知兩人在丈夫車上、摩鐵或飯店多次激戰，期間丈夫送了小三鑽石項鍊、車子、日本旅遊、日幣、內衣、衣服和鞋子，價值共約2百萬，讓她相當傷心，提告對小三求償200萬元。

小三則在書狀表示遭牙醫脅迫發生性關係，並在審理時表示，正宮拿出的影片和照片都是她極私密部位，已侵害她隱私權，而且她是在神智不清的狀態下遭拍攝，正宮蒐證手段已違反比例原則，不能作為證據。

人夫則作證，他3、4年前因課認識小三，直到去年1月才發展成情侶，兩人差不多發生37次性關係，性愛影片都是他用手機拍攝的，而小三知情也很樂意讓他拍，還會擺姿勢給他拍。

法官檢視相關證據，其中一段影片為小三全身赤裸，正在床邊幫忙組裝腳架，因組不起來，人夫說「那就一直拿著」，小三回稱「你一直拿著我要怎麼…」並起身往人夫方向走近，隨後畫面跳到兩人擁吻，過程小三明顯有看鏡頭，並往下進行口愛，還有兩人激戰時小三嬌喊「快進來」，及全裸站在鏡頭前，看著鏡頭嬌嗔「你為什麼沒有帶腳架」的片段。

法官認為，小三和牙醫顯然有在性交時拍攝留念、助性的習慣，可見性愛影片是在小三同意下拍攝，兩人外遇長達8個月，已侵害配偶權，判賠80萬元。可上訴。