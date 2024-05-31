北市警局人事案惹議　蔣萬安指內政部答應又反悔：未來誰敢相信你？

▲蔣萬安市政總質詢。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市警察局長確定由李西河接任，市長蔣萬安屬意的方仰寧則意外落馬。對此，蔣萬安31日赴市議會備詢時還原整個過程，強調當時雙方對如何決定人選有共識，「你提推薦名單，我來做最後圈選決定，而最後我圈選的人選你又反悔，當時有承諾又答應的事情，現在反悔，未來在合作上誰敢相信你？」

民進黨議員簡舒培質詢時問，溝通是要如你意才叫溝通？蔣萬安說，「不是」；接著簡問，有溝通沒有如你意就叫擺道嗎？蔣說，既然議員問，他就還原整個過程，當時對於如何決定人選的方式是有共識，「你提推薦名單，我來做最後圈選決定，而最後我圈選的人選你又反悔，當時有承諾又答應的事情，現在反悔，未來在合作上誰敢相信你？」

但簡舒培認為，首都市長不是要糖吃的孩子，如果不如你意就哭哭鬧鬧說人家擺道，這樣不好；再來，警察局長不是糖果、台北市的治安也不是糖果，指派台北市警察局長是內政部的職責，當然是內政部在權責考量裡認為該人選是最合適的，「市長用所謂的擺道，認為是中央故意找地方麻煩，我覺得這也不公道」。

但蔣萬安認為，這不是結果的問題，而是過程，「如果今天只給一個人選我沒話說，你給兩個人選而且讓我選一個，我選了，你竟然反悔，請問議員你能接受嗎？」

蔣萬安直言，如果訂好的遊戲規則、決定好的方式，如果答應的事情可以反悔，「那未來在很多合作事項上，你答應的事情，我們敢相信嗎？」

接著簡舒培搬出法條，依照《警察局人員人事條例》規定，警察職權的遴任權限，警監就是由內政部遴選報請行政院；警政、警佐職務，是由內政部遴任或交由直轄市政府遴任。

簡舒培表示，也就是說，警察局長就是由內政部做遴選，但蔣現在卻說內政部最後核定時卻違背他的意思；對此，蔣萬安不滿回應，「那就直接派，不要給我兩個推薦人選讓我選一個」。

簡舒培說，溝通這件事應該是兩個人選，你都認為沒有問題，你比較屬意哪一個、不是不要哪一個，「內政部最後做出的決定是這兩個你都沒有反對，那就選了另外一個，有違背他的職責嗎？」

蔣萬安強調，當時的溝通過程，是給我兩個人選，由我來決定最後人選，如果說要直接派，或是選一個屬意的但最後推翻，那要先講。蔣還說，重點是過程中承諾的事情說到要做到、要有誠信。

至於李西河就任，是否會出席典禮？蔣萬安說，「我會」；他強調，不是對人選有意見而是溝通過程，如果時間安排確定，為了台北市整體治安跟警政業務推動，任何人選都希望能讓他全面推動警政業務。