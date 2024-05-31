情侶「2小時黏緊緊」破紀錄　妹子快缺氧！全場傻：要龜裂了

▲原PO與男友可以熱吻2小時。（示意圖／非新聞當事人／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

銷魂的熱吻？一名妹子臉紅直呼，最近與男友破了新紀錄，兩人黏緊緊「親了快2個小時，結果頭很暈，應該是缺氧了」，因此好奇「大家親親一次都多久呢？」文章引發網友看傻，「有點太久了，唇都要龜裂了」、「如果只單純接吻，我大概5秒就好了，再吻下去我會覺得是在幹嘛？」

一名女網友在Dcard開頭就好奇拋問，「大家親親一次都多久呢？」因為她與男友可以熱吻長達1小時，中間會休息喘口氣，互抱後又能繼續親。

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原PO害羞直呼，最近兩人還刷新紀錄「親了快2個小時」，並尷尬自嘲「結果頭很暈，應該是缺氧了！」

文章曝光後，有網友打趣回應，「初戀啊～真是美好的青春」、「你們是嬰兒時期沒有滿足口欲期的寶寶吧，說真的很閃，但另一半最好不要蛀牙，會有口腔衛生互相傳染疑慮」、「親兩小時也太厲害了吧，不無聊嗎」、「不會臭嗎？口水乾掉會臭，還是你們都用嘴巴呼吸」、「有點太久了，唇都要龜裂了」。

也有人困惑直呼，「如果只單純接吻，我大概5秒就好了，再吻下去我會覺得是在幹嘛？如果是做愛前戲有的沒的會一直親，但也不會親上1-2小時，到底在幹嘛？」「沒做只親這樣親有點太久，可以親這麼久，應該都接下去做」。