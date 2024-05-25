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本來要一起出去玩！突遇「她阿嬤過世」　男友冷回：要改單人房

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／pakutaso）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人在談戀愛時，總覺得另一半是最優秀的，但遇到問題時粉紅泡泡可能就會破滅。一名妹子透露，本來要和男友的朋友一起出去玩，不過最近她阿嬤過世了，因此沒有辦法一起出遊，沒想到男方竟然沒有安慰，還只在乎要把房間改成單人房，讓她超級無言。文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文透露，她男友是一個自私又自戀的人，身邊的朋友總是告訴她說，「妳男友總有一天會拋下妳」，不過戀愛腦的她根本聽不進去，也沒有意識到問題。

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直到最近才終於察覺異狀，因為她本來要和男友以及一群朋友出去玩，可是阿嬤過世了，家裡要準備後事，她沒辦法同行。沒想到男友得知後不只沒有安慰，還一心想著要出去玩的事情，說「要把雙人房改成單人房」，她當下非常無奈，也對男友很失望。

網友紛紛表示，「就讓他永遠單人房吧！還是你比較希望他開雙人房但身邊躺的不是你？」「這樣妳都不分，也是摸不著頭緒」、「精神上沒有互相支持，完全搞不懂為什麼要在一起欸，戀愛腦要不要醒一醒」、「還不放生？」「很多很明顯只是交另一半而已，會想繼續跟妳在一起或結婚，不會用這種態度對妳」、「我連在討論我家狗很難養哭了，我男友都會抱著安慰我，你這個可以分了」。

但也有人認為，「又不是你老公，難不成你要他幫你阿嬤處理後事」、「同房的人不去，換單人房不奇怪吧？你也只是氣他沒先安慰你或表達關心吧？」

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