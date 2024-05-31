西班牙城鎮下禁令！　單身趴「不准穿這種衣服」 違者罰2.6萬

▲西班牙許多城鎮開始出現「過度觀光」的問題，圖為西班牙馬略卡島（Majorca）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

西班牙度假小鎮阿羅堡（Platja d’Aro）是許多單身男女辦「婚前派對」的首選城鎮，因此街頭常出現脫序行為。當地市政廳宣布，從6月底開始將實施新規，任何穿著帶有「生殖器圖案」上衣、攜帶情趣玩具出門的遊客，還有在非海灘地區穿著比基尼的遊客，就會被開罰750歐元（約台幣2.6萬元）。

根據CNN報導，阿羅堡人口約有1.25萬，但在夏天旅遊旺季的周末，平均會湧入15萬名遊客，大多是來這裡舉辦婚前派對的單身男女，因此出現各種脫序行為，包含將新郎綁在電線桿上、脫去衣服在路上行走，或是喝酒吵鬧到天亮。

當地市政廳發言人指出，鎮議會批准了新的法案，任何穿著帶有生殖器圖案，或攜帶情趣用品、充氣人偶上街的人，將被開罰最高750歐元的罰款；另外，對於造成更嚴重的干擾社會行為，罰款金額可能會增加至1500歐元（約台幣5.3萬元），但具體的違規行為尚未明確列出。

發言人表示，新的規定也禁止遊客在遠離海灘的都市地區裸體或穿著比基尼外出，以上規定將於6月底生效。

隨著國際旅遊復甦，西班牙許多城鎮開始出現「過度觀光」的問題，度假勝地馬略卡島（Majorca）居民就揚言上街癱瘓機場，試圖惡質大規模旅遊；巴利阿里群島（Balearic Islands）也祭出公共場所飲酒和派對遊艇的相關限制措施。