　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

西班牙城鎮下禁令！　單身趴「不准穿這種衣服」 違者罰2.6萬

▲▼西班牙度假勝地馬略卡島（Majorca）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙許多城鎮開始出現「過度觀光」的問題，圖為西班牙馬略卡島（Majorca）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

西班牙度假小鎮阿羅堡（Platja d’Aro）是許多單身男女辦「婚前派對」的首選城鎮，因此街頭常出現脫序行為。當地市政廳宣布，從6月底開始將實施新規，任何穿著帶有「生殖器圖案」上衣、攜帶情趣玩具出門的遊客，還有在非海灘地區穿著比基尼的遊客，就會被開罰750歐元（約台幣2.6萬元）。

根據CNN報導，阿羅堡人口約有1.25萬，但在夏天旅遊旺季的周末，平均會湧入15萬名遊客，大多是來這裡舉辦婚前派對的單身男女，因此出現各種脫序行為，包含將新郎綁在電線桿上、脫去衣服在路上行走，或是喝酒吵鬧到天亮。

當地市政廳發言人指出，鎮議會批准了新的法案，任何穿著帶有生殖器圖案，或攜帶情趣用品、充氣人偶上街的人，將被開罰最高750歐元的罰款；另外，對於造成更嚴重的干擾社會行為，罰款金額可能會增加至1500歐元（約台幣5.3萬元），但具體的違規行為尚未明確列出。

發言人表示，新的規定也禁止遊客在遠離海灘的都市地區裸體或穿著比基尼外出，以上規定將於6月底生效。

隨著國際旅遊復甦，西班牙許多城鎮開始出現「過度觀光」的問題，度假勝地馬略卡島（Majorca）居民就揚言上街癱瘓機場，試圖惡質大規模旅遊；巴利阿里群島（Balearic Islands）也祭出公共場所飲酒和派對遊艇的相關限制措施。

ET快訊
獨／陳凱倫逼隊友妻口愛！　入獄「編號3754」
快訊／韓國瑜要立委掌聲歡迎卓榮泰　藍委集體轉身離開
YouTube前執行長19歲兒「猝死宿舍」　驗屍死因出爐
LIVE／胡瓜不爽白冰冰入主民視！索賠5200萬　「猛鬼大樓
好市多混戰！推車女不讓輪椅男　嬤猛拉她頭髮6秒
2024年台灣50大富豪出爐！　郭台銘排第三
長髮哥出院了！　2道刀疤貼起來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

屍體「高掛廣告看板」整夜！　泰男詭異吊死路邊

北韓憤怒空飄「糞便氣球」原因曝！　脫北者驚：傳單掉到勞動黨大樓

老婆沒做晚飯！男暴怒殺妻「斬首剝皮」　身上血管腸道清晰可見

YouTube前執行長19歲兒「吸毒吸到死」　驗屍檢出多達5種毒品藥物

印度巴士「司機睡著」墜谷22死64傷　多具遺體卡車輛殘骸

爆炸瞬間！美銀行1死7傷「大廳塌陷變B1」　調查結果出爐

西班牙城鎮下禁令！　單身趴「不准穿這種衣服」 違者罰2.6萬

起飛前「1人捲入飛機引擎」身亡！　荷蘭調查出爐：男員工輕生

下雨天等車離奇被撞　29歲女「斷腿瞬間彈飛」爆血受困火車下

捷星降落突轉向！「衝出跑道」鏟上旁邊草坪　現場畫面曝

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

小蝙蝠掉泳池！她跳水救援　餵奶再「掛抹布」助回媽身邊

屍體「高掛廣告看板」整夜！　泰男詭異吊死路邊

北韓憤怒空飄「糞便氣球」原因曝！　脫北者驚：傳單掉到勞動黨大樓

老婆沒做晚飯！男暴怒殺妻「斬首剝皮」　身上血管腸道清晰可見

YouTube前執行長19歲兒「吸毒吸到死」　驗屍檢出多達5種毒品藥物

印度巴士「司機睡著」墜谷22死64傷　多具遺體卡車輛殘骸

爆炸瞬間！美銀行1死7傷「大廳塌陷變B1」　調查結果出爐

西班牙城鎮下禁令！　單身趴「不准穿這種衣服」 違者罰2.6萬

起飛前「1人捲入飛機引擎」身亡！　荷蘭調查出爐：男員工輕生

下雨天等車離奇被撞　29歲女「斷腿瞬間彈飛」爆血受困火車下

捷星降落突轉向！「衝出跑道」鏟上旁邊草坪　現場畫面曝

《曙光》開鏡發爐！方季惟扮刑大隊長　搭霹靂「雙雄」打詐　　

風太大！阿喜「走光三角泳褲」 蘭嶼路邊拍照…超巨半球被看光

大立光侵權案！德商求償10億遭拒　「不知被偷多少」砲轟檢察官

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！判1年半入監執行　編號「3754」

長榮航太取得英航維修業務　全年狀況樂觀

陸再砍ECFA　陸委會：停止經貿施壓

快訊／柔性杯葛？韓國瑜要立委掌聲歡迎卓榮泰　藍委集體轉身離開

「天天利、365小吃」老鼠亂竄！衛生局揪7缺失　不改善最高罰2億

高雄房價直直漲　隆大董座：購屋族有那麼多嗎？

嘉義中埔警攜手藝人詐騙宣導　「假冒親友」最常見

國際熱門新聞

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

男護士助理「性侵8旬失智嬤」　過程全被拍

偷拉屎不敢認！父塞辣椒入口懲罰噎死4歲兒

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

日男被特快列車撞飛亡！身體彈飛撞斷女高中生膝蓋

爸衝回火場救不活4歲兒　同葬1副棺材永遠相擁

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

京都暴雨後1.3m「變種怪魚」現身！

快訊／川普封口費案34罪名全成立　最重恐判4年徒刑

最強高中生　231大學砸4.8億獎金搶人

川普最重被關4年　喊冤：被操縱的審判

大型科技股下跌　美股收黑330點

全球最佳旅遊國評選美國奪冠！中國位居第八

馬力斯最快今晚生成！　日氣象廳預測路徑曝

更多熱門

相關新聞

6月禁團令沒解除　李孟諺：循序漸進、對等開放

6月禁團令沒解除　李孟諺：循序漸進、對等開放

兩岸觀光陷入僵局，旅遊業者喊話解除6月赴陸禁團令，交通部長李孟諺昨（29日）與業者會面討論後，仍禁止攬客打廣告，等於禁令未解。李孟諺今上午到宜蘭考察受訪時表示，未來朝向適度開放，循序漸進開放交流，原規劃成團的6月1日照常出團。

落單領航鯨徘徊大鵬灣！3天2度現身

落單領航鯨徘徊大鵬灣！3天2度現身

主播2次目睹「日本人教訓觀光客」曝地鐵真實狀況

主播2次目睹「日本人教訓觀光客」曝地鐵真實狀況

車廂不見了！劍湖山世界摩天輪大保養

車廂不見了！劍湖山世界摩天輪大保養

男把12歲繼女當性奴　囚禁地下室5年

男把12歲繼女當性奴　囚禁地下室5年

關鍵字：

過度觀光西班牙阿羅堡旅遊

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

男護士助理「性侵8旬失智嬤」　過程全被拍

面試遭老闆亮槍「闖紅燈硬上」！判決出爐

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

偷拉屎不敢認！父塞辣椒入口懲罰噎死4歲兒

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面