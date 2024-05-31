騎共享機車雙腳翹龍頭！高雄3屁孩耍帥狂歡　警出手要開罰了

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區，三名年輕人的危險騎車行為引起了社會關注。他們騎乘共享電動機車在廣州一街上肆無忌憚地炫技，不只沒有配戴安全帽，更一度將雙腳抬至把手面板上，甚至放手拍掌。另一段影片則顯示，其中一名年輕人攀坐在機車頭外，拍攝騎士騎車的情況。這種險象環生的行為，雖然警方尚未接獲報案，但已經積極尋找這三名青少年，至少要開出3張罰單。

▲兩名疑似青少年騎共享機車，把腳跨到龍頭 。（圖／翻攝社會事影音）

新興分局指出，根據影片的內容，這三名年輕人已經明顯違反了《道路交通管理處罰條例》。其中包括第76條的規定，乘坐人數超過規定數額，將會被處以新台幣300元至600元的罰鍰。另外，他們的行為也觸犯了第73條的規定，即在道路上爭先、爭道或其他危險方式駕車，將會被處以新台幣300元至1200元的罰鍰。

此外，這三名年輕人在騎車時未戴安全帽，這也違反了《道路交通管理處罰條例》的規定，將會被處以新台幣300元的罰鍰。新興分局表示，他們將會通知相關人等到案說明，並依據違規事實製單舉發。

新興分局呼籲道路安全是每個人的責任。無論是騎車或是開車，都應該遵守交通規則，避免自身和他人的生命財產受到威脅。若有發現類似的違規行為，應立即向警方報案，共同維護道路安全。

其實近期高雄屁孩出沒！高雄3名15歲的少年模仿外國跑酷運動，竟攀爬上捷運獅甲站體的屋頂，後來更在捷運內任意跨越柵欄出站，說要「教你們怎麼搭捷運」，還拍影片上傳引發譁然，捷運警察隊獲報立即調閱相關監視影像，25日下午循線找到3名涉案的少年，將依違反大眾捷運法予以開罰1500到7500元。另外他們甚至還在別處3貼騎共享機車、紅燈躺斑馬線等。