燦爛台南400　第14輯《小黑琵》兒童文學創作大賽結果揭曉

▲台南市年度兒童文學盛事「小黑琵」徵文暨徵圖比賽成績揭曉，《小黑琵第14輯》將在台南400系列活動中展出。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市年度兒童文學盛事「小黑琵」徵文暨徵圖比賽成績揭曉！本次比賽設有童詩、寓言故事、散文、心得寫作、遊記與封面徵圖等七大類別，共評選出前3名及佳作作品，今年參賽作品總數達4532件，再創新高。

其中徵文2591件，徵圖1941件，精選作品將收錄於《小黑琵第14輯》中，並將在台南400系列活動中展出，讓市民透過作品深入了解台南文化與魅力，感受兒童文學的童真與創意。

台南市長黃偉哲表示，台南作為文化古都，一直非常重視學生的藝文涵養。自民國76年起，台南縣開始出版《小麻雀》，這一兒童文學徵文優秀作品集連續出版了24年。縣市合併後，改名為《小黑琵》，至今已連續舉辦14年。參賽件數逐年增加，顯示出台南兒童豐富的創作能量與熱情，是全台歷史最悠久的兒童文學刊物。

教育局長鄭新輝指出，適逢台南400，《小黑琵第14輯》新增「遊記—台南400尋味古今」類別，鼓勵師生以旅遊經驗為題材，描寫台南歷史文化特色，展示古蹟景緻、百年老店及風味美食的傳承，醞釀出台南獨特的文化氣息，訴說台南的迷人風華。徵圖部分則以「台南400樂傳承」為主題，呈現台南的歷史古蹟和傳統慶典，彰顯古都多元文化的豐富內涵。

在教師組的遊記比賽中，第一名作品〈一點入心的台南點心〉通過外地遊子的視角，細膩介紹了台南的小吃，融合濃厚的愛鄉之情。高年級學生遊記類組第一名作品〈甜味台南尋根旅〉從台南歷史到個人體驗，喚起讀者對台南400特有甜味的深厚情感，鋪陳出一條令人回味無窮的甜味之旅。

新市國小校長李智賢表示，兒童文學是孩子想像力與創作力的最佳體現。《小黑琵》為台南的師生提供了全台獨一無二的文學創作平台。今年的得獎作品除了出版專輯外，還將在台南400全民教育系列活動中展出，讓市民透過學生的文學作品與畫作，更深刻感受到台南文史的深遠影響，也為學生的多元創意和想像力驚艷。這正是兒童文學的無限魅力所在。