瞬燃畫面曝！台南男不滿前妻移情別戀　火鍋店潑漆引火燒到自己

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市安平區郡平路上某火鍋店5月12日發生火警，陳姓犯嫌（37歲）疑不滿前妻與火鍋店老闆交往，砸碎玻璃又潑漆，而油漆揮發引發瞬燃起火，造成陳嫌與2名無辜民眾燒燙傷，而當時的事發瞬間也曝光！

▲陳嫌在潑漆引發火警後，手腳也著火。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

臉書爆料公社一名網友PO出事發當下畫面，可以看見起火前，因陳嫌潑漆、砸窗影響，顧客接連打算離開，怎料因油漆揮發，瞬間引發火勢燃燒，顧客們便加快腳步，急忙逃出，其中身穿藍衣的陳嫌也被拍到手腳著火，不斷揮擺試圖滅火。

初步調查，陳嫌疑不滿身為火鍋店員工的前妻，與火鍋店老闆交往，曾多次前往騷擾，事發當天持鐵鎚砸玻璃、潑油漆洩憤，未料引發火警，造成陳嫌右手2度2%燒燙傷，左手5公分撕裂傷，顧客65歲張姓男子雙手雙腳約2度15%燒燙傷，雙雙送醫，另名26歲曾女左手3度2%燒燙傷，拒絕送醫。

警詢後警方依殺人未遂、毀損、公共危險罪嫌送辦，檢方向法院聲押，台南地院認為陳嫌供詞避重就輕，其所犯均為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，刑度極重，此等重罪本常伴有逃亡之高度可能，考量被告答辯及目前檢察官所提出之事證，可預期被告目前確有規避日後審判及刑罰執行之強烈動機，致影響日後追訴、審判之進行，堪認確有事實及相當理由足認被告有逃亡之虞，裁定羈押。

▲▼顧客在店內起火後急忙逃出。

