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南韓釜山超市嚴重爆炸！數百罐瓦斯瓶點燃連環爆　10台車燒到剩骨架

▲▼南韓釜山江西區鳴旨洞某超市空地外堆放的瓦斯瓶，突然起火燃燒。（圖／釜山消防災難本部）

▲釜山江西區鳴旨洞某超市空地外堆放的瓦斯瓶，突然起火燃燒。（圖／釜山消防災難本部，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山某生鮮食材超市今（31）日上午傳出嚴重爆炸的意外，超市外的空地堆放著許多瓶攜帶用的丁烷瓦斯，豈料疑似有民眾亂扔菸蒂，導致火苗引發丁烷瓦斯瓶爆炸，瞬間將瓦斯瓶炸飛至附近停車場，燃燒的火勢也造成10多台車輛遭殃，消防當局緊急前往滅火。

根據《韓聯社》、《京鄉新聞》，南韓釜山廣域市江西區鳴旨洞某生鮮食材超市發生火災。釜山消防本部31日指出，超市外的空地堆放著數百罐以上的瓶裝丁烷瓦斯，然而上午11時37分（台灣時間10時37分）卻開始起火燃燒，導致丁烷瓦斯瓶接連被點燃爆炸，火勢一發不可收拾，目前並未傳出人員傷亡。

▲▼南韓釜山江西區鳴旨洞某超市空地外堆放的瓦斯瓶，突然起火燃燒。（圖／釜山消防災難本部）

瓦斯瓶甚至被炸飛至鄰近的停車場，引發的火勢導致停車場內的10多台車輛燃燒，且這些車輛燒到只剩灰黑的骨架，至於超市的玻璃窗也嚴重毀損。現場傳出巨大的爆裂聲響，消防本部接獲100多件民眾的報案。

消防當局緊急派出97名消防人員、泵浦車等27輛相關設備前往滅火，最後才終於在上午11時55分撲滅主要火勢。

消防當局研判，可能是有人亂丟菸蒂，使菸蒂的火苗引發丁烷瓦斯瓶燃燒爆炸。目前警方正向現場目擊者進行詳細調查。

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