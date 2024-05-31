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北韓憤怒空飄「糞便氣球」原因曝！　脫北者驚：傳單掉到勞動黨大樓

▲▼朴尚學指導的南韓脫北者公民團體，曾於2017年向北韓施放空飄氣球。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴尚學指導的南韓脫北者公民團體，曾於2017年向北韓施放空飄氣球。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）國防省先前透過官媒指控，南韓公民團體向北韓施放裝有反體制傳單的空飄氣球。接著，北韓便於28日晚間向南韓施放260顆空飄氣球「反擊」，裡面裝有糞便、垃圾。對此，南韓脫北者公民團體代表透露，其實本月10日向北韓施放空飄氣球時，傳單曾經掉落至朝鮮勞動黨地方黨部。

根據韓媒《News1》，南韓脫北者公民團體「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學針對近來北韓「糞便氣球」進行評論，其實他已經連續第18年率領團體成員向北韓施放含有反體制傳單的空飄氣球，針對北韓如此的野蠻行徑，他表示，「人類透過空飄氣球施放傳單的歷史約有100年，但我從來沒有看過有人空飄糞便等穢物。」

▲▼朴尚學指導的南韓脫北者公民團體，曾於2017年向北韓施放空飄氣球。（圖／達志影像／美聯社）

▲氣球上寫著「餓死3百萬同胞的金正日」、「打倒金正日先軍獨裁」、「金正恩世襲滅亡吧」、「立刻中斷公開處刑」等字句。（圖／達志影像／美聯社）

朴尚學昨（30）日受訪時表示，「過去在新冠疫情的那3年間（當時南韓總統為文在寅），我們透過施放空飄氣球，向北韓發送8000盒乙醯胺酚（治療疼痛與發燒的藥物）、5000盒維他命、14萬張口罩。然而如今，北韓卻施放載有糞便等穢物的空飄氣球，這很難以一般常識理解。」

朴尚學透露，「本月10日我們向北韓施放空飄氣球，結果氣球所載送的反體制傳單剛好墜落在北韓南浦特別市朝鮮勞動黨黨部大樓的屋頂上，這個消息還是從潛伏在中國內部的消息人士聽來的，當時我們心想『慘了』！」

▲▼北韓施放的空飄氣球，29日上午抵達南韓江原道鐵原郡的農田。（圖／路透）

▲北韓施放的空飄氣球，29日上午抵達南韓江原道鐵原郡的農田。（圖／路透）

朴尚學公開未來的計劃，表示儘管北韓向南韓空飄「糞便氣球」，但他仍會繼續帶領團體向北韓空飄反體制傳單，「雖然金正恩向我們寄送穢物和憎惡，但我們仍會繼續透過發送傳單，向北韓居民散播愛和真相。」

據悉，朴尚學所率領的南韓脫北者公民團「自由北韓運動聯盟」，本月10日晚間11時前往南韓仁川廣域市江華島，向北韓空飄20個大型氣球，裡面裝有30萬張反金氏政權的傳單，以及2000個含有韓國流行音樂（K-POP）、韓國演歌的USB隨身碟。

至於大型氣球所懸掛的橫幅，更寫著「金正恩，這個人才是不滅的逆賊、民族的仇人」等字句。

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