上海車展「爬上特斯拉車頂抗議」！　中國車主被判賠償77萬元

▲特斯拉，非本文提及當事車輛。（圖／CFP）

文／中央社

中國張姓女車主2021年在上海車展鬧場，爬上一輛特斯拉電動車車頂抗議，聲稱她的特斯拉剎車失靈導致車禍，引發全球關注。特斯拉其後提告，上海法院今天一審判決，張女要賠償約新台幣77萬元並公開致歉。

張女當時大鬧特斯拉展場，因為擾亂公共秩序被處以行政拘留5日。中國黨政部門與官媒其後批評特斯拉高層回應傲慢，質疑「店大欺客」，曾引發特斯拉中國空前的公關危機。特斯拉其後相繼缺席2023上海車展與今年北京車展。

如今，中國法院還給特斯拉清白。

據澎湃新聞，上海市青浦區人民法院30日下午對本案作出一審判決：張女公開發表致歉聲明，並賠償特斯拉（上海）有限公司各項損失合計人民幣17萬2275元（約新台幣77萬元）。

判決書顯示，上海青浦法院認為，張女未提供任何證據證明她的特斯拉確實存在剎車車失靈這一故障，在庭審中也明確承認實施案涉行為時主張的剎車失靈是其「主觀判斷」，特斯拉一方從未承認該事實。

判決書並顯示，本案審理過程中，張女也不申請對案涉車輛是否存在剎車失靈進行司法鑒定，因此根據誰主張誰舉證原則，理應由張女承擔舉證不能的法律後果。

此外，根據公安機關的認定，本案涉交通事故成因，是案外人（張女父親）駕駛車輛時未與前車保持足以採取緊急制動措施的安全距離，故負事故全責。

因此，張女在無任何客觀依據證明車輛存在剎車失靈的情形下，貿然實施的案涉行為，構成誹謗行為。張女認為其行為不構成誹謗行為的抗辯意見，法院不予採納。

法院表示，張女在明知無確鑿依據的情形下，向公眾發表言論時非但未注意用詞客觀中肯，反而刻意選擇上海車展媒體日至特斯拉展台區域，事先製作並身著印有「剎車失靈」字樣的T恤，爬上展車車頂大喊「特斯拉剎車失靈」，刻意借助現場媒體迅速廣泛傳播該未經求實的訊息，其言行明顯具有貶損特斯拉上海公司名譽的主觀故意和過錯。張女提出其不具有主觀過錯的抗辯意見，法院不予採納。

故而，上海青浦法院作出前述一審判決。