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社會 社會焦點 保障人權

當西瓜農太辛苦！工人改行種大麻「半年狂賣5700萬」　442株全被抄

記者鄧木卿／台中報導

台中警方獲報雲林有間透天厝疑似有人種植大麻，經跟蹤蒐證半年破門逮人，逮捕負責照料培植大麻的楊姓男子和黃姓男子，2男原是幫人種植西瓜，收入微薄，後來被王姓主嫌慫恿改行，利用農業栽種背景種植大麻，結果種得有聲有色，粗估半年已進帳5700萬元，而成本僅120萬元，警方當場查扣的大麻活株442株，市值更高達2億元，偵訊後將3人依毒品罪嫌送辦。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼西瓜農轉型大麻專家，半年可賺5700萬，現場查扣的442株，市值高達2億。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局刑大偵七隊3月間，前往雲林縣二崙鄉一處透天厝搜索，在屋內逮捕45歲楊姓男子以及27歲黃姓男子，查扣大麻活株442株、子彈8顆及10萬元贓款。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

警方查出，王姓主嫌和楊、黃認識多年，深知種西瓜的辛苦，加上收入微薄，於是出錢聘雇楊、黃2人改行種大麻，收成後再烘乾成大麻花販賣給下游磨成粉，王嫌每月購買大麻種子、營養液、培養土、租屋和2男工錢，成本大約20萬元，但營收約5700萬元，暴利驚人。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

目前1株大麻約可生產300公克菸草，1公克大麻黑市價格約1500元，經換算，現場442株市值約2億，警方訊問後依違反毒品危害防制條例移送雲林地檢署偵辦。

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