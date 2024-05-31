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陸資管巨頭465支理財產品「沒一支合法」　爆雷3200億血汗錢全蒸發

3200億血汗錢不知去向！陸資管巨頭爆雷　465支理財產品竟「沒一支合法」

▲中國第3大財富管理平台「海銀財富」2023年12月宣布爆雷，還被查出旗下465支理財產品竟然沒有一支是合法的。（圖／翻攝海銀財富官網）

2023年12月，經營超過18年，中國第三大財富管理平台「海銀財富」突發公告，宣布公司多款資產管理產品出現延期兌付的贖回問題，即日起停止兌付旗下所有理財產品，造成4.6萬名中國中層財富階級人士血本無歸。至此，中國前三大第三方財富管理機構「中植集團」、「諾亞財富」、「海銀財富」全數爆雷，無一倖免。

更荒唐的是，近日有中國金融媒體記者勇敢發布調查報告，指出該公司販售的465支理財商品「全數違規」，投資標的的底層資產全屬捏造，而用來募資的22間公司也全是空殼公司。之前向一般投資人募集超過800億人民幣（約新台幣3580億元）的資金池中，約有716.9億（約新台幣3200億元）資金不知去向。更不可思議的是，在海銀財富營運的18年中，中國監管機構「始終沒有察覺任何蛛絲馬跡」。機構爆雷後5個多月的時間，有關單位也拿不出任何有效解決方案，讓不少中國投資人怒火中燒，怒斥「荒唐透頂」！

據陸媒《証劵時報》報導，在2023年6月時，海銀財富在全中國91個城市擁有185個「理財服務中心」，聘用1700名理財師服務著4.6萬名投資客戶。然而在同年12月中旬，在幾乎沒有任何徵兆下，這間開業超過18年，在中國僅次於中植集團、諾亞財富的第三大財富投資管理集團，在一夜之間轟然崩盤，宣布即刻起立刻停止兌付所有理財產品，以至於4萬多名投資人血本無歸。

之後，《證券時報》記者耗時2個多月、橫跨中國南北8個省份的追查，發現海銀財富所發售的理財產品，沒有任何一件投資的融資額與產品說明書中的募資額是匹配的，而海銀旗下銷售的465支理財產品，更是「全數違規」，沒有任何一支在國家許可的正規金融機構備案。

記者指出，他們調查的結果主要包括三種情況：第一種是底層資產完全虛構捏造，無法向底層公司主張權利；第二種是與底層公司合同、資金已經兩清，底層資產也已不存在；第三種是大規模的超募，底層融資方獲得的資金遠低於產品募資額，因此能向底層公司主張的權利非常有限。

至此，海銀財富的運作模式也全面浮出水面。

在銷售端，海銀財富依靠分布於全中國91個城市的185個實體銷售中心，聚集了4.6萬名擁有資產的投資人；在募資環節，海銀建立22個空殼公司以「獨立協力廠商」的面目出現，將投資人的投資款打入這些公司帳戶，並構築出一個雙層嵌套結構的龐大資金池；而作為募資工具的理財產品，借道非法的「偽金交所」登記備案，全數涉嫌非法金融；在投資環節，資金投向的底層資產，與募集說明書宣稱的嚴重不匹配，大部分資金去向不明。

如今，面對700多億的資金虧空，海銀財富實控人韓宏偉向投資人推出了三種「化債」方案，包括房產、白酒、健康管理套餐。然而這三種方案的化債資產價格虛高，而且要配套現金投入。

比如，假如投資人有700萬元投資款未兌付，那麼海銀會拿出一套聲稱價值1000萬元的房產抵償，同時要求投資人補足300萬元的差價。再比如，海銀推出的健康管理套餐化債方案顯示，向投資人提供價值135萬元的「健康理療套餐」，其中100萬元用於抵債，另外還需投資人支付30萬元現金填補差價。

這種荒謬的化債方案被投資人形容成是「二次收割」，幾乎沒有投資人願意接受。

此外，《証劵時報》的調查結果也掀起另一波質疑，有需多投資人質問，為什麼這麼一個弄虛作假的企業，可以在中國各地風生水起，做到行業前三的規模？又為什麼販售的理財產品崩盤了之後才說違規，崩盤之前怎麼就合情合理合法呢？是誰批審的？目的又是為什麼？

更有人直接點名質疑，地產集團爆雷了，投資人血本無歸；財富管理集團爆雷了；投資人血本無歸；股票爆雷了，投資人血本無歸。「不知道我們的監管機構到底是怎麼監管的，個個都是爆雷之後一地雞毛，他們怎麼好意思坐在那個位置上？」

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