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台灣人超愛Threads！「平均使用時間」摘冠　網揪真相：同溫層很厚

社群平台「Threads」在台灣獲得極大流量。（圖／達志／美聯社）

▲社群平台「Threads」在台灣獲得極大流量。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

Meta公司旗下社群平台Threads上線未滿1年，不過卻大受台灣使用者歡迎，根據數據統計網站的資料，台灣不僅流量高居第二，平均使用時間更是制霸全球。

一名網友在Dcard上分享數據網站Similarweb 資料，好奇到底什麼原因讓台灣人這麼愛 Threads。根據資料顯示，僅有 2300 萬人的台灣，在過去3個月佔了 Threads 流量中的 7.01%，為世界第二名，只落後給美國 18.67%，領先包含第三名的巴西（6.06%）、第四名日本（5.91%）以及第五名的越南（4.94%）。

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Threads 網站流量來源統計。（圖／翻攝自Similarweb網站）

▲Threads 網站流量來源統計。（圖／翻攝自Similarweb網站）

另外，台灣Threads使用者平均使用時間來到10分23秒，越南則為6分49秒、美國為5分12秒、日本只有3分6秒。若觀察近1個月，台灣使用者的平均使用時間來到11分31秒，幾乎是其他國家的兩倍。

台灣民眾接受 Threads 的速度很快，使用者數量成長迅速，不過流量成長已經相對趨緩，像是日本、越南上月均有分別 34%、36% 的流量增長，台灣則是維持在 11% 左右，原因可能是人口數較少的關係，不排除後續會逐漸被超過。

對於Threads在台灣大受青睞，Meta旗下Instagram負責人莫斯里(Adam Mosseri)不諱言，Threads在台灣的表現的確出色，不過，台灣的Threads使用者，有不少比例會觸及政治發文，莫斯里曾提到，若用戶若未主動追蹤政治類的帳號，演算法不會主動推薦相關內容。

對於這樣的情況，Dcard上的網友則認為，「因為台灣本來很少人在用 X 吧，所以沒有類似社群媒體競爭」、「因為同溫層很厚啊，極端派別的女權文、政治文都在上面互相取暖」、「我都當笑話滑欸」。

不過也有不少人並不熱衷使用 Threads，認為「那麼多政治文更煩，直接刪」、「新用戶一進去就是各種蝦妹+政治文章」。

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