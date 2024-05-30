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別當白目人！最晚幾點傳LINE「不算打擾」？　調查結果出爐

「夜晚的私人時間適不適合傳訊」在各國都是被廣泛討論的問題。（示意圖／翻攝unsplash）

▲「夜晚的私人時間適不適合傳訊」在各國都是被廣泛討論的問題。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

在台灣，「LINE」是社交、職場都普遍被使用的通訊軟體，但是下班後的業務訊息追殺，也讓許多人苦不堪言。事實上，「夜晚的私人時間適不適合傳訊？」在各國都廣受討論。有日本媒體就找路人進行了隨機的問卷調查，想找出最能被普遍接受的夜晚通訊界線。以調查結果來說，有2/3的人並不特別在意幾點收到傳訊，但是不要指望他們會立刻閱讀或回覆。另外有約1/3的人認為，22時到0時差不多是能忍受的極限。

據日媒《南日本新聞社》報導，該社在鹿兒島地區的街頭對100名路人進行了一份隨機的問卷調查，主題是「你最晚能夠忍受幾點收到別人的傳訊」。其中不分年齡、性別，壓倒性的有65人表示「隨時都可以」。

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其中，大部分10幾到20多歲的年輕人一致表示，他們根本不會被深夜的訊息所困擾，因為很多人習慣在晚間的私人時間開啟手機「勿擾模式」，自動關閉手機來電與訊息的通知，等待第二天早上在進行回覆。

一名20歲的女學生表示：「LINE的好處是，與打電話必須立刻回應不同，可以選擇自己感到舒服的時間再回覆，所以我從來沒有因為晚上收到訊息而感受壓力。」

另一方面，有不少受訪者認為，適當的聯繫時限，會因為聯繫對象不同而改變。一名高中學生就表示，如果是年齡相近的同輩，那麼不管幾點都無所謂，但是如果要連繫年紀比自己大的對象，就會注意不要超過晚上21點，免得不禮貌。一名上班族也表示，自己不會超過晚上22點聯繫職場的同事，尤其是公司的後輩，以避免帶給對方壓力。

調查中有12人不能接受晚上22點後用LINE聯絡他們，還有7個人則是晚上0時後還收到訊息就令人難以忍受。部分人會考量到對方的生活作息，盡量不在對方休息時聯繫。

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