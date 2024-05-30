交往1個月！男友逼換工作：不能讓人知道女友是「鄉下餐廳小妹」

▲原PO不解男友在交往前後態度不一。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

若男女朋友的態度在交往前後不一，則可能是分手的導火線。有名網友分享，自己平常在餐廳工作，跟男友剛認識時，對方說過喜歡她對工作的態度，豈料如今交往不到一個月就說出嫌棄她工作內容的話，直言「總不能讓我朋友知道女友是在鄉下工作的小妹吧」，還希望她搬去台北一起住。對此，她則徹底心寒提出分手。

一名女網友在「匿名公社」發文指出，今年過年期間男友和家人從台北到嘉義玩，有天男友到她工作的餐廳吃飯，那天後男友很積極的透過同事說想認識她，到5月初她才答應正式交往。原PO說，在這之前男友幾乎放假都會到嘉義找她，豈料最近男友突然跟她說「希望我搬去台北跟他住，他會好好照顧我，而且重點是他不喜歡看我每天工作時都要對客人鞠躬說歡迎光臨和謝謝光臨，甚至還要端盤子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO對此真的很生氣，因為男友之前才說過喜歡她對工作的認真態度，而不是單純因為外貌，如今交往不到一個月就說出嫌棄她工作內容的話，她不禁感嘆「所以我很想知道大部分男人是不是都表裡不一呢？」

貼文一出網友紛紛留言建議，「這男生不太好，一般人品好的人，都會尊重彼此工作，甚至會鼓勵你」、「你在餐廳至少你是靠自己不用看他臉色，但去台北後就不一定了，多觀察幾個月吧看是真的喜歡你還是只是想省車錢」。

而後，原PO再度發文透露，因男友現在的態度跟交往前真的差太多了，所以她決定退回朋友的關係提出分手，在文中她也曬出兩人對話紀錄，可看到男方還直言「而且我總不能讓我朋友知道女朋友是在鄉下一間餐廳每天跟客人彎腰鞠躬的小妹吧？」網友看了也嘆「看他留言我覺得分手是對的」。

延伸閱讀

▸ 天赦日3生肖財運旺 「第一名」做事順利有貴人相助

▸ 桃園小六女只因說「這句話」 竟遭師長霸凌3禮拜

▸ 25萬存台灣某銀行 港女2年後查詢「剩5元」…被分400筆轉走急報警