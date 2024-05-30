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王義川「失言」燒電信三雄　台灣大林之晨澄清：我們內規很嚴格

記者蘇晟彥／台北報導

王義川「失言」風波燒到電信三雄上，台灣大 30日與LINE舉辦「AI語音預約訂位」服務上線記者會後，台灣大總經理林之晨被問起是否有販售個資一事，林之晨澄清，台灣大的內部規定非常嚴謹，絕對沒有跟第三方公司合作、或是做販售、提供資料行為，並說在今天10點已經收到NCC來函，將會依照相關程序配合調查。

▼林之晨在記者會上鄭重澄清，台灣大絕無參與此事。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ Line,林之晨,台灣大 。（圖／記者蘇晟彥攝）

民進黨政策會執行長王義川日前自爆，可透過基地台比對參加群眾運動者的手機訊號，引發藍白兩黨質疑侵害人權。國民黨揚言擬在《立法院職權行使法》生效後，正式動用「調查權」，未來有機會看到王義川以證人身份，被找來調查委員會。但在此之前，交通委員會下周一已排定「國家機器以手機定位分析個資特性的方式侵犯人民權益」的專案報告，邀請NCC、數位發展部、法務部、中華電信以及相關單位說明。

對此，台灣大 30日舉辦與LINE合作記者會時也受戰火波及，因王義川表示「透過手機基地台」，因此外界質疑是電信三雄其中之一將資料販售、提供給他。對此，林之晨澄清，絕對非台灣大所為，但也不清楚王義川所得到的資料是什麼，因此沒辦法去判斷是否「去識別化」。他接著說，台灣大哥大針對客戶個人個資，在內部的規範非常嚴格，甚至比政府規定更嚴格，絕對不會跟第三方數據合作販售客戶資料，也不會將資料提供給其他人。

他指出如果公部門有因公權力需求，需要提供資料時，必須要符合法規，像是內政部會要求電信業者的相關資料，用於統計人潮、人流，但這些並沒有附上任何姓名、年齡，這些資料是用來判斷哪些時候會需要義警去支援，因此針對王義川所說資料，並不清楚是怎麼回事。

此外，針對日前NCC指出台灣大申請展延該會核與台灣之星合併行政處分（以下簡稱原處分）之附款履行期限案，予以駁回申請一事，林之晨表示目前正在朝保障消費者權益努力，但NCC一開始所說的一年半時間，實際上到合併基準日來算，僅僅只有7個月可以進行整併，時間上完全不夠，對於這280萬用戶感到委屈，但會努力去做，希望能夠在最大的努力下保障280萬用戶的利益。

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