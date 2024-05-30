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平反監控說？王義川深夜貼「景點人流分析」　年齡、留宿率全都曝

▲▼王義川貼出台中市景點人流分析。（圖／翻攝自王義川Threads）

▲王義川貼出台中市景點人流分析。（圖／翻攝自王義川Threads）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨政策會執行長王義川在政論節目稱，可用手機訊號定位分析「青鳥行動」群眾年齡，遭質疑監控人民，台北地檢署昨（29日）主動分他字案展開調查，了解有無違反《通訊保障及監察法》情事。不過，王義川深夜再度透過Threads貼出一則「台中市景點人流分析」資訊，當中包括遊客人次、年齡、性別、留宿率等資訊。他並表示：歡迎大家來台中玩。

王義川日前在政論節目談及，可以用手機訊號的定位，去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複，引發國民黨立委陳玉珍質疑，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，是人權大倒退。對此，民進黨日前回應，「手機信令資料分析方法」是常見的商業調查方法，但民進黨沒有設備，無法進行調查。

此外，民進黨發言人吳崢昨天指出，王義川基於綜合現場、網路資訊、問卷調查等資料，事後進行的媒體分析評論，判斷5月24日的群眾與5月19日、民進黨選前之夜的群眾是不同類型的一批人，無涉個資。

吳崢說明，以相關資料與報導來看，民進黨選前之夜參與者輪廓為「年齡層偏大、男性居多」；民眾黨5月19日集會行動參與者輪廓則為「年齡層偏年輕，男性居多」；5月24日立法院外群眾輪廓為「各年齡層分佈均勻，女性略多於男性」。他說，參與者的輪廓明顯顯示出，5月24日的群眾與5月19日、民進黨選前之夜的群眾是完全不同類型的人，這並不需要個資就能判斷，更遑論監控人民。

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