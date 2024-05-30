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巴紐山崩活埋2000人！救難隊估「土堆下無人生還」　當地恐爆疾病

▲▼ 巴布亞紐幾內亞（下稱巴紐）24日發生大規模山崩。（圖／路透）

▲ 考卡拉姆村被土石掩埋，恐怕無人生還。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴布亞紐幾內亞（後稱巴紐）北部24日發生大規模山崩，恐怕有2000人被活埋，官方尚未公布罹難者人數，但土石下方預料無人生還，救災行動重點已轉向尋找遺體。不過當地地質仍不穩定，附近居民提心吊膽，且水源污染可能引發疾病。

根據《路透》，山崩發生於偏遠多山的恩卡省（Enga Province），考卡拉姆村（Kaokalam）幾乎滅村，救難團隊已經排除在土石下找到倖存者的可能性，且因地形崎嶇及主要幹道橋梁受損，加上當地部落動盪，重機具及救援物資遲遲無法挺進。

恩卡省災難委員會主席查卡（Sandis Tsaka）表示，「目前預料土石下沒有任何人生還」，因此救災工作已完全轉向尋找死者遺骸的復原行動。

考卡拉姆村最近一次可信人口普查已經是24年前，因此官員只能靠不完整的選民名單和當地領袖來核對並估算死亡人數。政府稱可能有逾2000人被活埋，聯合國估計死亡人數約670人，當地商人和前官員則稱接近160人死亡。

查卡說明，政府仍不確定死亡人數，但數字恐怕很大，「可能有數百到2000人」，不排除多達2000人罹難。目前已有數十名士兵、工程師、地質學家及公衛官員抵達災區，救難隊預計30日起用重機具開挖。

此前因地質不穩無法使用重機具，附近成千上萬居民也保持警戒，以防再度山崩必須撤離，擔心得晚上都睡不著覺。

聯合國移民機構最新報告指出，山崩掩埋附近溪流，污染考卡拉姆村主要水源，帶來疾病爆發的重大風險，大多數家庭缺乏替代水源，也沒有處理水的方法，使飲用水短缺問題進一步加劇。約有1650人流離失所，其中有1/5災民不到6歲。

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