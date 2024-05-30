嬰兒車停超市機車格「上面有個娃」旁邊沒大人　社會局：已觸法

▲新北市土城超市外停車格，民眾發現有人將小嬰兒，獨自放在娃娃車上。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、戴上容／新北報導

新北市土城區某間超市門口，日前有民眾發現，一台嬰兒車公然停在路邊的機車停車格內，而且嬰兒車裡，還有一個不到一歲的小嬰兒，小嬰兒雖然不哭不鬧，還睜大眼睛猛吃手指，但身邊竟然完全沒有大人照顧。民眾將過程拍下，並貼文在臉書社團提醒其他人。

而新北市社會局提醒，家長應隨時留意兒童所處環境的安全，並給予適當關注，避免危害風險發生。

據了解，有民眾昨天（29日）下午2時許，在土城廣明街上超市外，發現有家長將小寶寶放置在娃娃車內，單獨放在外面停車格，雖然有一名年長的婦女，從超市內走出來看一下，但讓人不禁提出質疑，為何不一起帶入超商內，貼文希望家長們能多加注意。針對案，土城警方表示，目前尚未接獲報案。

▼超市前有嬰兒車停在路邊的機車停車格內，裡面還有嬰兒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

而新北市社會局表示，從影片上來看，確實有讓幼兒獨自處於易發生危險或傷害之環境，本案家長涉及照顧疏忽，依據兒少福利與權益保障法第51條，若有6歲以下幼兒或需要特別看護之兒少獨處，或由不適當之人代為照顧 ， 家長須接受親職教育輔導，不配合者將裁罰3千元以上至3萬元罰緩。

▲民眾發現後，將過程貼在臉書社團。（圖／翻攝我是土城人｜我愛土城區｜Original）