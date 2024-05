超市偷巧克力「被鎖在冷凍庫」　南非男子受困11小時身亡

▲南非一名男子被關在冷凍庫身亡。(示意圖/VCG)



記者吳美依/綜合報導

南非豪登省(Gauteng)發生悲劇事件,一名33歲男子前往超市偷竊巧克力,被保全發現之後,竟遭反鎖在冷凍庫內長達11小時,最終不幸身亡。

綜合當地媒體報導,本案19日上午發生在當地一間連鎖零售超市「紹普萊特」(Shoprite),死者班迪萊(Bandile Shabalala)失業,與另外2名朋友行竊被發現,卻又來不及逃跑,才被保全關進冷凍庫。

據悉,到了當天下午4時左右,班迪萊曾經抱怨肚子痛,但顯然未獲得店家回應。晚間將近9時,醫護人員才獲報趕到現場,但他已經失去生命跡象,當場被宣告死亡。

'Shoplifting is rife': Investigation under way after man's death in Heidelberg storehttps://t.co/atfaZ0yN84