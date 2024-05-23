超市偷巧克力「被鎖在冷凍庫」　南非男子受困11小時身亡

▲南非一名男子被關在冷凍庫身亡。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

南非豪登省（Gauteng）發生悲劇事件，一名33歲男子前往超市偷竊巧克力，被保全發現之後，竟遭反鎖在冷凍庫內長達11小時，最終不幸身亡。

綜合當地媒體報導，本案19日上午發生在當地一間連鎖零售超市「紹普萊特」（Shoprite），死者班迪萊（Bandile Shabalala）失業，與另外2名朋友行竊被發現，卻又來不及逃跑，才被保全關進冷凍庫。

據悉，到了當天下午4時左右，班迪萊曾經抱怨肚子痛，但顯然未獲得店家回應。晚間將近9時，醫護人員才獲報趕到現場，但他已經失去生命跡象，當場被宣告死亡。

'Shoplifting is rife': Investigation under way after man's death in Heidelberg storehttps://t.co/atfaZ0yN84 — News24 (@News24) May 21, 2024

幾名客人接受媒體採訪時透露，順手牽羊的人經常被鎖在超市冷凍庫裡，但通常大約半小時就會被放出來，不知道為什麼班迪萊會被囚禁這麼久。消息傳開之後，憤怒民眾紛紛包圍超市抗議，甚至有人扔擲石頭。

隨著抗議情勢越演越烈，海德堡（Heidelberg）警察甚至不得不驅散示威群眾，他們目前也正對案情展開調查。