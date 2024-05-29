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全家被擄走！28歲男現身伊斯蘭聖戰組織人質影片　母一看心碎

▲▼ 28歲以色列男子薩沙特魯法諾夫（Sasha Trufanov）被擄走。（圖／翻攝自X）

▲28歲以色列男子薩沙特魯法諾夫被擄走。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列至今仍有超過100人被當作人質關押在加薩，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）28日也公開一段近30秒的影片，似乎就是2023年10月7日那天被擄走的28歲以色列男子薩沙特魯法諾夫（Sasha Trufanov）。薩沙特魯法諾夫去年全家人都被抓去當人質，父親最終喪命，祖母、母親、女友則是在去年獲釋。

以色列時報、路透報導，這段影片並未標註確切日期，也沒有其他線索可推估這段畫面可能是在何時拍攝。薩沙特魯法諾夫在影片中表明自身身分，並說在接下來這段日子將談論他與其他人質在加薩的遭遇。

薩沙特魯法諾夫一家是俄羅斯移民，在10月7日這天在尼爾奧茲（Nir Oz）與家人們被擄走，除了他本人，父母、祖母、女友也都被抓走當作人質，祖母、母親、女友在去年11月下旬獲釋，父親維塔利（Vitaly Trufanov）則是被殺害。

影片曝光後，家屬公開表示，很高興看到薩沙特魯法諾夫還活著的跡象，迫切希望他能獲釋返家。母親葉蓮娜（Yelena）表示，在電視上見到兒子的心情是既高興又難過，因為他還被關押著，被挾持這麼久心都碎了，呼籲所有決策者盡一切努力把他與其他所有人質帶回家。他的女友薩匹爾珂恩（Sapir Cohen）則說，「我們正等著你回家。」

2023年10月7日，哈瑪斯大舉入侵以色列，造成以色列約1200人死亡，共有250多人遭擄至加薩，目前大約仍有一半的人被囚禁在加薩。就在上周，以色列戰時內閣批准恢復與哈瑪斯之間針對人質釋放的間接談判，談判小組獲得新的指導方針，試圖取得突破。

伊斯蘭聖戰組織與哈瑪斯先前都曾發布類似的人質影片。對此，以色列稱這是令人遺憾的心理戰。

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