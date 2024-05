全家被擄走！28歲男現身伊斯蘭聖戰組織人質影片　母一看心碎

▲28歲以色列男子薩沙特魯法諾夫被擄走。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

以色列至今仍有超過100人被當作人質關押在加薩,巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)28日也公開一段近30秒的影片,似乎就是2023年10月7日那天被擄走的28歲以色列男子薩沙特魯法諾夫(Sasha Trufanov)。薩沙特魯法諾夫去年全家人都被抓去當人質,父親最終喪命,祖母、母親、女友則是在去年獲釋。

以色列時報、路透報導,這段影片並未標註確切日期,也沒有其他線索可推估這段畫面可能是在何時拍攝。薩沙特魯法諾夫在影片中表明自身身分,並說在接下來這段日子將談論他與其他人質在加薩的遭遇。

The Trufanov family has authorized the use and publication of the video released today (Tuesday, 28/05) by the Islamic Jihad, after 235 days in captivity, showing Alexsander Trufanov. The proof of life from Alexsander (Sasha) Trufanov is additional evidence that the Israeli… pic.twitter.com/uBNTB4fnyE

薩沙特魯法諾夫一家是俄羅斯移民,在10月7日這天在尼爾奧茲(Nir Oz)與家人們被擄走,除了他本人,父母、祖母、女友也都被抓走當作人質,祖母、母親、女友在去年11月下旬獲釋,父親維塔利(Vitaly Trufanov)則是被殺害。

影片曝光後,家屬公開表示,很高興看到薩沙特魯法諾夫還活著的跡象,迫切希望他能獲釋返家。母親葉蓮娜(Yelena)表示,在電視上見到兒子的心情是既高興又難過,因為他還被關押著,被挾持這麼久心都碎了,呼籲所有決策者盡一切努力把他與其他所有人質帶回家。他的女友薩匹爾珂恩(Sapir Cohen)則說,「我們正等著你回家。」

The mother, grandmother and girlfriend of Amazon employee Alexander Sasha Trufanov express their love for Alex with the grandmother saying that she was happy to see him alive on the video, that he is her heart, and that she wishes to see him back with her pic.twitter.com/2X7WHViPKg