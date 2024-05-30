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大陸 大陸焦點 特派現場

大廠員工離職賣「蕉綠」月入900萬元　他笑：意外成辦公室好物

記者廖翊慈／綜合報導

福建平和一水果電商「品品鮮」的老闆林文海近日被陸網封為「治焦慮大王」，因該公司出的一款水果產品「禁止蕉綠」大受上班族的喜愛。林文海將綠蕉裝在容器內當成擺飾，並以諧音取名帶來大量的商機，月入甚至能高達200萬元（人民幣，下同，約台幣900萬元）。

▲林文海。（圖／翻攝自微博）

▲林文海。（圖／翻攝自微博）

據《每日經濟新聞》報導，近日，一種被掛上「禁止蕉綠」祝福卡的「蘋果蕉」從水果搖身一變，以小盆栽的新身份，佔領了全國打工人的辦公桌。在小綠蕉上寫上同事的名字，也變成了一種新式防焦慮祝福。

▲▼大廠員工離職賣「蕉綠」。（圖／翻攝自微博）

▲▼「禁止蕉綠」成功帶起熱度。（圖／翻攝自微博）

▲▼大廠員工離職賣「蕉綠」。（圖／翻攝自微博）

引領這陣水果盆栽風潮的，恰恰是一位曾在大廠上班的二娃奶爸林文海。他說，「年輕人喜歡輕自嘲，自帶諧音梗的『蕉綠』不僅有情緒價值，還有一定的社交性，很符合辦公室青年的需要。」自己生意最好的時候曾經日出1萬單，截至目前已經治癒了300萬打工人，公司月入200多萬元。

林文海說道發現這起商機是一個意外插曲，「直播賣香蕉的時候，很多粉絲要求要帶莖的香蕉做水培，我們叫了一個員工來，切了一個帶莖的香蕉來，試賣了一批後，反響特別好，後來我們就開始大量挖掘『蕉綠』的市場。」

▲▼大廠員工離職賣「蕉綠」。（圖／翻攝自微博）

▲網路平台上銷量也很可觀。（圖／翻攝自微博）

品品鮮的一名員工化大衛表示，「發現商機後，相關部門也開始優化設計，增加了『蕉友，不蕉綠』、『擺脫蕉綠』、『放青鬆』，還加了卡片、花瓶包裝的服務，感覺我們不是在賣香蕉了，是在賣情緒價值，就算我們33元8斤，但網路平台上一天能賣出8000斤。有些顧客回饋很有趣，說我們老闆是『治焦慮大王』。」

林文海笑說，「我剛開始不理解為什麼要買帶莖的香蕉，很多消費者買單，可能因為現在多數人的生活都很焦慮，需要一種寄託，加上現在年輕人注重好看好玩，誰心情不好就把名字寫在香蕉皮上，熟了就吃掉，我們做了很多調查，帶著很多農民一起做，帶動市場農民們都很開心。」

▲▼大廠員工離職賣「蕉綠」。（圖／翻攝自微博）

▲▼大廠員工離職賣「蕉綠」。（圖／翻攝自微博）

▲▼大廠員工離職賣「蕉綠」。（圖／翻攝自微博）

▲「禁止蕉綠」成辦公室寵兒。（圖／翻攝自微博，上同）

「禁止蕉綠」相關貼文席捲各個大陸社交平台，也引起網友熱議，「種香蕉第一天，同事們就已經認領好了，每個蕉上都被寫下序號，全都等著它們變黃」、「別說這個還滿有創意的，我都想試試看了」、「也太會整活了吧，感覺還滿有趣的」、「拒絕蕉綠，這個滿可愛」、「在這個快節奏、高強度的社會中，這種簡單而有趣的創意也為年輕人提供了一種輕鬆愉快的生活態度」。

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