「藍白是想五權改一權」　柯建銘要黃國昌出來講：讓大家看看俊俏臉龐

▲民進黨團召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌近日提出廢除監察院，但國民黨中央跳出來反對，對此，民進黨團總召柯建銘今（30日）表示，他們要的是立法院無限擴權而已，把五權改成一權，那一權就掌握在傅崐萁跟黃國昌手上，這低級可笑的美夢做得不錯，「黃國昌是用話術騙人嗎？趕快出來面對吧！怎麼突然沒有聲音？大家期盼看到你俊俏的臉龐。」

對於傅崐萁說要成立在野特偵組，柯建銘說明，傅2月13日就說要讓民進黨找不到人做官，政務官、文官、公務人員要來立院備詢，這就是傅崐萁的邏輯，國民黨跟民眾黨內部民主化比較重要，從委員會到院會，國民黨其他立委臉上滿是無奈，看得出他們內部聲音已經高漲到一個臨界點，尤其是28日表決，外界反彈聲浪非常大，他們的政治生命怎麼辦？

柯建銘分析，國民黨現在沒有中心領導者，有趙少康、馬英九、韓國瑜、本土派、傅崐萁，龍蛇雜處，沒有一個人領導黨跟整合路線，群龍無首、亂搞一通，只剩抹黑造謠部隊，如徐巧芯、羅智強之流，這樣的陣容要面對民意，毫無論述、乾脆沒收審查跟協商，因為不敢講話。

柯建銘認為，民眾黨8席立委假如是來國會作亂的，就是無用8席，2月1日就說他們會打假球、挺國民黨，韓國瑜剛當選院長、特別來拜訪時，自己只要求韓兩件事：第一、我們30年前老同事，有很多人看你笑話，做給人家看，要議事中立；第二、不要代表立法院訪中。

對於議事攻防，柯建銘坦言，或多或少和藍白兩黨立委有一些私下接觸，普遍得到最大的心聲就是，「你們趕快回去跟傅崐萁、柯文哲講一講自己的無奈，當一個稻草人按表決器，還有按到睡著乾脆不按的。」

黃國昌表決後馬上直播宣示要憲政改革、廢監察院，柯建銘酸，他和傅崐萁一個鼻子出氣，傅崐萁昨天已經被國民黨中央打臉，他敢修憲嗎？國台辦馬上打電話來，不要再講夢話，朱立倫也嚇死了趕快出來阻止。

柯建銘也喊話黃國昌，「是用話術騙人嗎？趕快出來面對吧！怎麼突然沒有聲音？大家期盼看到你俊俏的臉龐。」柯表示，黃國昌的憲政改革是廢監察院，但藍白從未有三權分立概念，民進黨從黨外時期就主張三權分立，這是國民黨的神主牌，如何打破？

柯建銘指出，他們要的是立法院無限擴權而已，把五權改成一權，那一權就掌握在傅崐萁跟黃國昌手上，這低級可笑的美夢做得不錯，所有人都看得清楚他們在幹嘛，請所有藍白立委做自己吧！黨內民主應該在內部誕生，自己政治生命自己顧，否則回選區會面臨所有民眾、甚至親戚朋友的質問。再次呼籲，應該坐下來對話，藍白兩黨立委，醒來吧！