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男吃冷麵竟死亡！「蛋沒煮熟」釀30人食物中毒　餐廳老闆獲判緩刑

▲▼餐廳價格飆漲　韓便利商店業績逆勢增30％。（圖／路透）

▲ 冷麵是朝鮮半島特色料理。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓慶尚南道一家餐廳近2年前發生集體食物中毒事件，逾30名客人吃下冷麵後身體不適，其中一人不幸死亡，調查後在雞蛋料理中驗出沙門氏菌，研判是未煮熟及未妥善保存造成。本案判決結果近日出爐，餐廳老闆獲判緩刑。

綜合Edaily等韓媒，這家頗負盛名的餐廳位於慶南金海市，事發的2022年5月15日至18日間顧客達上千人次，卻有34人吃下冷麵後出現食物中毒症狀，其中一名60多歲男性顧客不幸身亡，驗屍結果顯示死因為急性腸炎引起的敗血性休克。

調查發現，業者用雞蛋製作蛋絲時未充分加熱，且完成後的蛋絲也未密封存放，導致餐點被沙門氏菌污染，引發食物中毒。

業者委任律師指出，死者本身患有疾病，在腸胃功能不佳且長期服藥的狀況下食用冷麵，主張業者的疏失與他的死亡之間不存在因果關係。但法官並未接受辯方主張，認為業者提供的冷麵引發攻擊死者整個腸組織的炎症，最終導致他因敗血性休克而死。

據法律界30日消息，昌原地方法院事隔近2年後宣判，涉嫌違反《食品衛生法》等被起訴的餐廳業者判處1年有期徒刑，緩刑2年，需進行200小時社會服務。雖有逾30人受害及1人死亡的後果相當嚴重，但法官考量到業者承認多數罪行且深刻反省，因此給予緩刑。

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