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日「巨乳繪師」曬超兇照！疑靠AI生成作品　眼尖網友：怎沒電繪板

日本知名繪師Yoru被質疑作品靠AI生成。（圖／翻攝Yoru X）

▲日本知名繪師Yoru被質疑作品靠AI生成。（圖／翻攝Yoru X）

圖文／CTWANT

現在不少人用AI繪圖或是創作照片，而日本知名繪師Yoru近期被人質疑用作品靠AI生成，而她也貼出手繪圖證明，怎料照片曝光，大家紛紛歪樓，因為Yoru身材超兇，讓人沒注意到電繪板。有人直呼，「看了2分鐘找不到電繪板」。

Yoru在X發文，最近有人質疑她用AI繪圖，這些都是人類手繪的。從照片中可見，她特別貼出工作照，背後有一個電繪板，而她穿白色背心與黑色裙子，遮不住好身材。

Yoru也在留言下方補充，這懷疑是好的，現在在某種程度上來說，大家都是AI受害者，包括懷疑她的人。

此文曝光後，超過2120萬人點閱，超過11萬人按讚，網友紛紛留言「這是一場視覺饗宴」、「照片和裡面的人都太強了，不知道如果他們cosplay會怎麼樣呢？」、「我試著將目光集中手機上，但我仍然失敗了」、「太美了」、「懷疑是AI只是嫉妒你」、「看了2分鐘找不到電繪板」。

Yoru也在另篇文說，原來她是AI，如果她是動漫角色，能存在這世界上嗎。據悉，Yoru主要畫二創手機遊戲《蔚藍檔案》當中的角色，她原本畫學生妹，最近開始畫「一字馬」系列，受到許多人喜愛。

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