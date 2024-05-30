一堆人習慣「包包這樣放」　他觀察看傻：超髒！全場超不解

▲原PO驚呼，看過很多人直接把包包放地上。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多人習慣把隨身物品放在地上，這可讓有潔癖的網友驚呼，公共場合地板可能有老鼠小強跑過，甚至有各種髒污灰塵，因此好奇那些人都不怕髒嗎，「大家，會在意包包放在地上嗎？」文章曝光後，網友熱議「台灣現在還是很多蹲式廁所，踩來踩去，我很佩服包包敢放地上的人！」

一名網友在PTT表示，公共場所的地上髒兮兮的，說不定數小時前，有老鼠、小強跑過也不一定，也可能路人踩到糞便行走過，而餐廳的地上也有各種油汙等。

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之所以會這樣說，是因為原PO觀察，很多人會把包包放在公共場所的地上，讓他百思不得其解，「大家，會在意包包放在地上嗎？」

當然，不少店家也會特地準備儲物籃，提供客人放置隨身包包與物品，讓原PO直呼「如果有店家提供這樣的服務，會加分嗎？」

底下網友熱議，「台灣現在還是很多蹲式廁所，踩來踩去，我很佩服包包敢放地上的人」、「看包什麼材質，能洗的布質包無所謂，沾髒污難清潔的皮質包就不會放地上」、「以前會，經過一個疫情變比較神經質，就都不會了，當學生時我還會把書包放公車地上，回家再放床上，超不怕髒」、「草皮我連踩在上面都不太敢，包包只接受放服飾店的地板上」、「外國人會，還能直接坐地上」。