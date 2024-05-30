3人即可到消防隊學習急救技術　南消各分隊開設急救學習站

▲消防局推出急救學習站新政策，所轄52個消防分隊接受民眾電話申請於指定時段至消防分隊學習各式緊急救護技術，申請人數達3位即可開課。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續推廣急救技術宣導，將急救資訊更普及到民間，消防局推出急救學習站新政策，所轄52個消防分隊接受民眾電話申請於指定時段至消防分隊學習各式緊急救護技術，申請人數達3位即可開課。

台南市消防局定期與社區、機構與學校合作進行各項緊急救護宣導，2023年各式宣導活動(含網路)計有24263場次，宣導接觸人數推估有72萬人，覆蓋率佔台南市人口數39％。

消防局長李明峯表示，急救學習站的優勢在於，民眾不用借助社區或機構之下，以個人身分就可報名學習；小班制的練習，更可讓民眾習得急救技術的精隨。消防分隊也不會因編排宣導勤務外出，而致分隊救災救護人力減少，實為一舉兩得之便民措施。

市長黃偉哲表示，救護為消防三大任務之一，近年來救護量逐漸增高，除了救護技術員的訓練需要更紮實外，民眾第一時間的參與更不可忽略，尤其面對心肺功能停止的患者，儘早啟動生命之鏈(儘早求救、儘早CPR、儘早電擊去顫、儘早高級救命術以及到院後的復甦後照護)，是搶救到院前危急病患生命的不二法門，讓民眾加入急救的行列，一起建立完善的緊急醫療救護網，讓台南成為一個安居的城市。

消防局局長李明峯進一步舉例，5月29日晚上即有學生家長在消防隊臉書網站獲知學習站訊息，就帶著小孩到消防隊確認課程內容，消防人員當場即進行一對一指導，家長深表肯定新措施的開辦。李局長深知照顧台南市民是消防員的天職，在有限的資源下，持續推動更便民的救護服務，將是消防局未來將持續努力的目標，將秉持的做得更好，讓市民過得更好的目標前進。