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強化防災應變　消防署與南消合辦協勤民力資訊智慧管理系統教育訓練

▲內政部消防署與台南市政府消防局於29日上午9時，在台南市消防局6樓應變中心，辦理南部場次｢協勤民力資訊智慧管理系統｣說明會，（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲內政部消防署與台南市政府消防局於29日上午9時，在台南市消防局6樓應變中心，辦理南部場次｢協勤民力資訊智慧管理系統｣說明會，（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部消防署與台南市政府消防局於29日上午9時，在台南市消防局6樓應變中心，辦理南部場次｢協勤民力資訊智慧管理系統｣說明會，共計有台南市、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣等5個消防局及高雄港務消防隊參與研討。

「協勤民力資訊智慧管理系統」，一直是統整全國義勇消防人員、防火宣導隊、救護義消及災害防救組織的協勤民力資源運用資料庫。

▲內政部消防署與台南市政府消防局於29日上午9時，在台南市消防局6樓應變中心，辦理南部場次｢協勤民力資訊智慧管理系統｣說明會，（圖／記者林東良翻攝，下同）

為了因應近年來社會生活型態的改變，民間協勤人力的擴增及救災救護勤務件數的快速增加，內政部消防署2024年進行協勤民力資訊智慧管理系統的功能擴充，簡化登錄程序、整合行政區域、增列各項報表內容及正名協勤民力組織等各項功能，預計於2024年底上線啟用，藉由辦理系統實際操作說明及教育訓練，並由各消防局（隊）業務承辦人擔任種子教官，以確保同仁都能正確操作運用。

▲內政部消防署與台南市政府消防局於29日上午9時，在台南市消防局6樓應變中心，辦理南部場次｢協勤民力資訊智慧管理系統｣說明會，（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示：義勇消防人員機動性強，能在第一時間聞聲救人並協助消防局各項救災救護勤務，透過協勤民力資訊智慧管理系統更能精準掌握民力的運用，加強建構大台南安全防護網，確保市民大眾生命財產安全。

消防局局長李明峯表示：協勤民力是防救災工作的重要力量，面對氣候變遷及災害型態的轉變，整合救災能量是政府的重要課題，而藉由強化擴充系統智慧功能、更有效掌握最新救災資源，更進一步提升民力運用協勤效率；整合民間救災資源能量，讓民眾生命財產更有保障！

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