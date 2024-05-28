共製艾草香包　南消攜手南區樂齡學習中心慶祝端午節　

▲端午節將至，台南市消防局第七大隊灣裡消防隊，與南區樂齡學習中心攜手舉辦了一場別開生面的慶祝活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午節將至，台南市消防局第七大隊灣裡消防隊，與南區樂齡學習中心攜手舉辦了一場別開生面的慶祝活動，此次活動的重頭戲是書法艾草香包製作，而活動中特別感謝皇誠仁本禮儀公司執行長劉炤宏先生慷慨捐贈製作艾草香包的材料。

劉炤宏執行長表示，希望通過這些活動增進鯤喜灣地區成員之間的互動與聯繫，並傳承中華傳統文化，能夠為社區的文化傳承和交流盡一份力，感到非常榮幸。

在本次活動上，參加者們除了認真練習書寫祝福語和端午詩句，如「平安做舷，消防為帆」、「出入平安」、「端午安康」等，在進行的艾草香包製作環節中，大家手工製作出各具特色的香包，並相互交流製作技巧，現場充滿了濃濃的節日氛圍。此外，灣裡消防隊也利用此次機會向在場民眾宣導爐火烹調的安全知識，因隨著端午佳節的臨近，家家戶戶開始自行包粽子，特地提醒民眾在烹煮時要多加注意，避免發生火災，確保節日安全愉快。

灣裡分隊中隊長黃元定表示，這次活動不僅讓消防隊與社區居民之間增進了感情，也讓大家在忙碌的生活中能夠停下腳步，感受傳統節日的溫馨和快樂。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，端午節是家庭團聚的日子，但也正是因為如此，廚房使用頻繁，因此更需要重視住宅防火安全。他特別提到，一定要隨時注意火源，確保「人離火熄」，並於家中安裝住宅用火災警報器及設置滅火器，以利火災時能即早發現、撲滅或避免延燒。

消防局長李明峯強調消防局一直秉持著市長黃偉哲施政理念，期望藉由辦理本次活動，能吸引更多民眾一同參與，藉由防火防災觀念遍地扎根，創造更有防災韌性的都市。