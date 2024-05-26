0403花蓮強震後餘震不斷　南消地震防災演習結合搜救犬演練

▲台南市葉澤山副市長、尤天厚副秘書長、消防局李明峯局長一行視導演習實況。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

花蓮4月3日於發生規模7.2強震，僅次於規模7.3的921大地震，係25年來台灣最大的一次地震，台南市政府為驗證團隊應變動員能量，同時也強化支援其他縣市與國際的救災整合能力，特於25日在東區台南榮譽國民之家舊址辦理「台南市東區2024年震災應變實兵演練」。

黃偉哲市長表示，0403花蓮地震後餘震仍頻繁發生，值得注意的是在鄰近台南市北方的嘉義地區期間亦曾發生多次地震，二者間雖無證據互有關聯，仍顯示台南市附近斷層活動頻繁，為此特別要求市府有關單位強化地震防救災準備，並辦理此次演習，也呼籲市民有備無患加強防震準備。

葉澤山副市長與尤天厚副秘書長於視導演習後慰勉參演同仁，特別感謝慈濟及虎尾寮民間緊急救援隊等民間NGO組織大力協助，在避難收容工作與救災工作上的卓越奉獻，並總結本次演練係為驗證台南市政府各救災單位及民間團體動員救災及相互支援能力，地震是無法預期，惟有平時做好專業技能訓練，於災害發生時，才能迅速應變妥善處理，當日也有許多貴賓與民意代表共同參與，對於台南市地震災害防救工作準備精實感到讚許。

秘書長兼災防辦主任方進呈指出，本次演習由災防辦統籌規劃協調、消防局主辦，衛生局、工務局、警察局、社會局、東區區公所、台南市後備指揮部及國軍退除役官兵輔導委員會台南榮譽國民之家協辦，演習擇定於東區台南榮譽國民之家遷移後舊址辦理，結合虎尾寮民間緊急救援隊及慈濟等NGO組織。

另也表示，本次演習有「2特點」，首先為「模擬場景逼真」，特別利用已完成遷移的台南榮譽國民之家舊址內將拆除建築物，由工務局協助先進行建物部分破壞，模擬建物遭受震災倒塌狀況，場景彷彿置身震災現場，大為提升演練效果，其次為「結合不間斷36小時搜救演練」，消防局特種搜救隊結合此次演習時機，同場實施36小時不間斷演練，驗證並強化特搜隊韌性。

而演習過程中包含有「6特色」，分別是「特搜隊集結搶救」、「市府馳援區公所聯合指揮」、「認證搜救犬人命搜索」、「消防機器人火線救援」、「民間NGO組織協力支援」、「專業技師啟動危險建物評估」。

消防局長兼災防辦副主任李明峯強調，本次演習消防局特別出動台南市特種搜救隊，結合平時已建立合作機制的安南醫院、奇美醫院、土木技師公會及結構技師公會，成員包括消防人員、義消、醫護人員、專業技師等，及擔負搜索生還者重責大任的搜救犬，亦在領犬員帶領下於演習現場認真執勤，顯現台南市特種搜救隊在組織面、專業面與功能面為一全方位的搜救組織，而本次演習特搜人員將進行緊急動員集結，展現長期訓練準備的成果。而台南市特種搜救隊也是今年6、7月份國際人道救援輪值縣市，國際間若有重大災害發生時，內政部將主動聯繫或接受相關受災國請求，組成聯合搜救隊前往受災國支援國際人道救援任務。

災防辦執行秘書王雅禾說明，此次震災演習共有「8特殊」重點演習項目，「災區交通警戒管制」、「特搜隊作業基地作業」、「成立前進指揮所」、「倒塌建築物破壞救援作業」、「倒塌建築物緊急搜救作業」、「大量傷病患緊急救護」、「建築物火災搶救作業」及「避難收容處所開設」，共動員約300人次、搜救犬3隻、消防機器人1部及各式車輛50輛，讓市民看見市府對於地震防救災工作的努力，也藉此提醒民眾加強地震防災意識及準備，讓台南成為安全、離災的韌性城市。